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Цены на нефть падают, поскольку расширение пошлин Трампа омрачает прогноз спроса - Reuters

Киев • УНН

 • 287 просмотра

Цены на нефть снизились из-за новых пошлин Трампа, угрожающих глобальному экономическому росту. Фьючерсы на Brent и WTI потеряли в цене, несмотря на рост запасов сырой нефти в США и рекордный спрос на авиаперевозки.

Цены на нефть падают, поскольку расширение пошлин Трампа омрачает прогноз спроса - Reuters

В четверг, 10 июля, цены на нефть упали из-за последних объявлений о пошлинах со стороны президента США Дональда Трампа, которые участники рынка восприняли как угрозу для глобального экономического роста и спроса на нефть. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть Brent снизились на 22 цента, или на 0,31%, до $69,97 за баррель по состоянию на 00:52 GMT. Американская нефть марки West Texas Intermediate потеряла 27 центов, или 0,39%, и стоила $68,11 за баррель.

В среду Трамп пригрозил Бразилии, крупнейшей экономике Латинской Америки, штрафной пошлиной в размере 50% на экспорт в США после публичного спора с бразильским президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Ранее Трамп объявил о планах по введению пошлин на медь, полупроводники и фармацевтическую продукцию, а также направил письма с намерениями о пошлинах в Филиппины, Ирак и другие страны, добавив их к более чем десятку таких писем, направленных ранее на этой неделе, включая ключевых поставщиков США — Южную Корею и Японию.

Политики продолжают беспокоиться из-за инфляционного давления, вызванного пошлинами Трампа. Как показали обнародованные в среду протоколы заседания Федеральной резервной системы 17–18 июня, лишь "несколько" должностных лиц высказали мнение, что ставки могут быть снижены уже в этом месяце.

Повышение процентных ставок усложняет получение займов и снижает спрос на нефть

Некоторую поддержку ценам оказал рост запасов сырой нефти в США, тогда как запасы бензина и дистиллятов на прошлой неделе уменьшились, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду. Спрос на бензин вырос на 6% — до 9,2 миллиона баррелей в сутки.

По данным J.P. Morgan, среднее количество ежедневных глобальных авиарейсов в первые восемь дней июля составило 107 600 — это рекорд. В Китае количество рейсов достигло пятимесячного максимума, а активность в портах и грузоперевозках свидетельствует о "устойчивом расширении" торговли по сравнению с прошлым годом.

"С начала года средний рост глобального спроса на нефть составляет 0,97 миллиона баррелей в сутки, что соответствует нашему прогнозу в 1 миллион баррелей в сутки", — говорится в сообщении.

Цены на нефть снизились с двухнедельных максимумов на фоне неопределенности относительно дальнейших пошлин Трампа09.07.25, 10:09 • 1030 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Федеральная резервная система
JPMorgan Chase
Reuters
Ирак
Бразилия
Филиппины
Дональд Трамп
Южная Корея
Китай
Япония
Соединённые Штаты
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