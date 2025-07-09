Цены на нефть снизились с двухнедельных максимумов на фоне неопределенности относительно дальнейших пошлин Трампа

Цены на нефть несколько снизились в среду после роста до двухнедельных максимумов на предыдущей сессии. Это обусловлено тем, что инвесторы ожидали новых событий на фоне пошлин Трампа и ожиданий роста запасов сырой нефти в Соединенных Штатах, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 7 центов, или 0,1%, до 70,08 доллара за баррель к 04:00 по Гринвичу. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate упала на 8 центов, или 0,1%, до 68,25 доллара за баррель.

Последняя отсрочка пошлин президента США Дональда Трампа дала некоторую надежду основным торговым партнерам Японии, Южной Корее и Европейскому Союзу на то, что соглашения об ослаблении пошлин все еще могут быть достигнуты, в то же время смутив некоторых меньших экспортеров, таких как Южная Африка, и оставив компании без четкого понимания дальнейших действий.

Трамп перенес предыдущий срок в среду до 1 августа, даты, которую он во вторник назвал окончательной, заявив: "Никаких продлений не будет".

Трамп добавил, что введет 50% пошлин на импортную медь и вскоре введет давно угрожавшие пошлины на полупроводники и фармацевтическую продукцию, что усилит торговую войну, которая всколыхнула рынки по всему миру.

Инвесторы постоянно имеют дело с "заголовками о пошлинах" и потенциальными последствиями их негативного влияния на мировую торговлю. Учитывая неопределенность и потенциально мрачный экономический рост в будущем, удивительно, как энергетический комплекс все еще может расти, учитывая, казалось бы, бесконечное давление "медвежьих заголовков", постоянно усиливающее давление – сказала Приянка Сачдева, старший рыночный аналитик Phillip Nova.

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Существует беспокойство, что пошлины могут сдержать спрос на нефть, и хотя в течение праздничных выходных в США 4 июля наблюдался сильный спрос на путешествия, данные из отраслевых источников показали возможное увеличение запасов сырой нефти в США примерно на 7,1 миллиона баррелей, хотя запасы топливных продуктов были ниже.

Цифры API за ночь были медвежьими для нефти – сказали аналитики ING в клиентской записке, добавив, что «изменения в продуктах нефтепереработки были более конструктивными».

Официальные данные Управления энергетической информации США должны быть опубликованы сегодня в 14:30 по Гринвичу.

Что касается долгосрочного предложения, то США будут производить меньше нефти в 2025 году, чем ожидалось ранее, поскольку снижение цен на нефть побудило американских производителей замедлить активность в этом году, прогнозирует Управление энергетической информации во вторник в ежемесячном отчете.

Прогнозируется, что крупнейший в мире производитель нефти будет производить 13,37 миллиона баррелей нефти в день в 2025 году по сравнению с прогнозом прошлого месяца в 13,42 миллиона баррелей в сутки, говорится в краткосрочном отчете EIA.

Дополнение

Объемы морских поставок российской нефти упали до 3,12 млн баррелей в сутки, что является самым низким показателем с февраля 2025 года. Это сокращение объясняется более быстрым ростом переработки на НПЗ по сравнению с добычей.