Ціни на нафту знизилися з двотижневих максимумів на тлі невизначеності щодо подальших мит Трампа

Ціни на нафту дещо знизилися в середу після зростання до двотижневих максимумів на попередній сесії. Це зумовлено тим, що інвестори очікували нових подій на тлі мит Трампа та очікувань зростання запасів сирої нафти в Сполучених Штатах, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 7 центів, або 0,1%, до 70,08 долара за барель до 04:00 за Гринвічем. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate впала на 8 центів, або 0,1%, до 68,25 долара за барель.

Остання відстрочка мит президента США Дональда Трампа дала певну надію основним торговельним партнерам Японії, Південній Кореї та Європейському Союзу на те, що угоди про послаблення мит все ще можуть бути досягнуті, водночас збентеживши деяких менших експортерів, таких як Південна Африка, та залишивши компанії без чіткого розуміння подальших дій.

Трамп переніс попередній термін у середу до 1 серпня, дати, яку він у вівторок назвав остаточною, заявивши: "Жодних продовжень не буде".

Трамп додав, що запровадить 50% мит на імпортну мідь і незабаром запровадить давно загрожені мита на напівпровідники та фармацевтичну продукцію, що посилить торговельну війну, яка сколихнула ринки по всьому світу.

Інвестори постійно мають справу з "заголовками про мита" та потенційними наслідками їхнього негативного впливу на світову торгівлю. Враховуючи невизначеність і потенційно похмуре економічне зростання в майбутньому, дивно, як енергетичний комплекс все ще може зростати, враховуючи, здавалося б, нескінченний тиск "ведмежих заголовків", що постійно посилює тиск – сказала Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova.

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Існує занепокоєння, що мита можуть стримати попит на нафту, і хоча протягом святкових вихідних у США 4 липня спостерігався сильний попит на подорожі, дані з галузевих джерел показали можливе зростання запасів сирої нафти в США приблизно на 7,1 мільйона барелів, хоча запаси паливних продуктів були нижчими.

Цифри API за ніч були ведмежими для нафти – сказали аналітики ING у клієнтській записці, додавши, що «зміни в продуктах нафтопереробки були більш конструктивними».

Офіційні дані Управління енергетичної інформації США мають бути опубліковані сьогодні о 14:30 за Гринвічем.

Що стосується довгострокової пропозиції, то США вироблятимуть менше нафти у 2025 році, ніж очікувалося раніше, оскільки зниження цін на нафту спонукало американських виробників уповільнити активність цього року, прогнозує Управління енергетичної інформації у вівторок у щомісячному звіті.

Прогнозується, що найбільший у світі виробник нафти вироблятиме 13,37 мільйона барелів нафти на день у 2025 році порівняно з прогнозом минулого місяця в 13,42 мільйона барелів на добу, йдеться у короткостроковому звіті EIA.

Доповнення

Обсяги морських постачань російської нафти впали до 3,12 млн барелів на добу, що є найнижчим показником з лютого 2025 року. Це скорочення пояснюється швидшим зростанням переробки на НПЗ порівняно з видобутком.