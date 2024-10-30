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Третій удар за тиждень: у Газі десятки загиблих після атаки Ізраїлю

Київ • УНН

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Ізраїльські військові завдали удару по житловому будинку в Бейт-Лахії, загинуло щонайменше 55 людей за даними цивільної оборони Гази. ООН попереджає про катастрофічні умови та ризик голоду на півночі сектору.

Третій удар за тиждень: у Газі десятки загиблих після атаки Ізраїлю

Ізраїльські військові у вівторок втретє за тиждень завдали удару по місту на півночі Сектору Гази, влучивши в житловий будинок і вбивши десятки людей. Про це УНН повідомляє із посиланням на The New York Times. 

Деталі

Палестинська цивільна оборона, служба з надзвичайних ситуацій Гази, повідомила, що в результаті удару в місті Бейт-Лахія загинуло щонайменше 55 людей. Міністерство охорони здоров'я Гази назвало більшу кількість жертв, заявивши, що загинуло щонайменше 93 людини, в тому числі 25 дітей.

Ізраїльські військові заявили, що їм "відомо про повідомлення про те, що постраждали цивільні особи", і що вони з'ясовують деталі. За їх словами, цей район був раніше евакуйований і був "зоною активних бойових дій".

Речник Державного департаменту США Метью Міллер, назвав удар у Бейт-Лахії "жахливим інцидентом з жахливими наслідками" і зазначив, що багато з дітей, які, за повідомленнями, загинули, ймовірно, втекли від ударів в інших частинах Гази. Він сказав, що адміністрація Байдена зв'язалася з ізраїльським урядом для отримання додаткової інформації.

У неділю ізраїльські сили завдали удару по ще одному житловому кварталу в Бейт-Лахії, в результаті чого, за даними служби цивільної оборони, десятки людей загинули і були поранені. Вони також влучили в житловий будинок у місті 20 жовтня, в результаті чого загинули десятки людей, повідомили палестинські чиновники і працівники служби порятунку.

Організація Об'єднаних Націй попередила про катастрофічні умови і ризик голоду на півночі Гази, де, за її даними, залишається близько 400 тисяч людей. Багато з них опинилися в пастці в зруйнованих районах з обмеженим доступом до їжі і медикаментів, повідомляють офіційні особи ООН.

Доповнення

Напередодні повідомлялось, що переговори про припинення вогню в Газі поновилися за участю представників Ізраїлю, Єгипту, США та Катару. Але домовленостей не очікується, - за інформацією The New York Times, прем’єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу чекає, хто стане наступником президента Байдена. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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