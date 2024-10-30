Третий удар за неделю: в Газе десятки погибших после атаки Израиля

Израильские военные во вторник третий раз за неделю нанесли удар по городу на севере Сектора Газа, попав в жилой дом и убив десятки людей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The New York Times.

Детали

Палестинская гражданская оборона, служба по чрезвычайным ситуациям Газы, сообщила, что в результате удара в городе Бейт-Лахия погибло по меньшей мере 55 человек. Министерство здравоохранения Газы назвало большее количество жертв, заявив, что погибло по меньшей мере 93 человека, в том числе 25 детей.

Израильские военные заявили, что им «известно о сообщениях о том, что пострадали гражданские лица», и что они выясняют детали. По их словам, этот район был ранее эвакуирован и был «зоной активных боевых действий».

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, назвал удар в Бейт-Лахии «ужасным инцидентом с ужасными последствиями» и отметил, что многие из детей, которые, по сообщениям, погибли, вероятно, сбежали от ударов в других частях Газы. Он сказал, что администрация Байдена связалась с израильским правительством для получения дополнительной информации.

В воскресенье израильские силы нанесли удар по еще одному жилому кварталу в Бейт-Лахии, в результате чего, по данным службы гражданской обороны, десятки людей погибли и были ранены. Они также попали в жилой дом в городе 20 октября, в результате чего погибли десятки людей, сообщили палестинские чиновники и работники службы спасения.

Организация Объединенных Наций предупредила о катастрофических условиях и риске голода на севере Газы, где, по ее данным, остается около 400 тысяч человек. Многие из них оказались в ловушке в разрушенных районах с ограниченным доступом к еде и медикаментам, сообщают официальные лица ООН.

Дополнение

Накануне сообщалось, что переговоры о прекращении огня в Газе возобновились с участием представителей Израиля, Египта, США и Катара. Но договоренностей не ожидается, - по информации The New York Times, премьер-министр Израиля Нетаньяху ждет, кто станет преемником президента Байдена.