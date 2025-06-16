Трамп: торговельна угода між США та Канадою досяжна, але є розбіжності

Президент США Дональд Трамп заявив, що торговельна угода між США та Канадою досяжна, але він і прем'єр-міністр Марк Карні підходять до цього по-різному, передає УНН із посиланням на АР.

Трамп сказав: "У мене є митна концепція", тому що "я людина, яка займається тарифами".

Він сказав, що у Карні є "більш складна ідея, але дуже хороша".

Трамп на полях саміту G7 зустрівся із прем'єром Канади

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Напередодні офіційного відкриття саміту G7 в Канаді відбулася неформальна розмова між лідерами групи Великої сімки. На ній були присутні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Як повідомили британські та італійські ЗМІ, лідери узгоджували позицію щодо війни Ізраїлю та Ірану.