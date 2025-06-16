Трамп: торговое соглашение между США и Канадой достижимо, но есть разногласия
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил о достижимости торгового соглашения с Канадой. Он отметил, что с премьер-министром Канады Марком Карни имеют разные подходы к его заключению.
Президент США Дональд Трамп заявил, что торговое соглашение между США и Канадой достижимо, но он и премьер-министр Марк Карни подходят к этому по-разному, передает УНН со ссылкой на АР.
Трамп сказал: "У меня есть таможенная концепция", потому что "я человек, занимающийся пошлинами".
Он сказал, что у Карни есть "более сложная идея, но очень хорошая".
Трамп на полях саммита G7 встретился с премьером Канады16.06.25, 18:51 • 814 просмотров
Напомним
В преддверии официального открытия саммита G7 в Канаде состоялся неформальный разговор между лидерами группы Большой семерки. На ней присутствовали канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Канады Марк Карни. Как сообщили британские и итальянские СМИ, лидеры согласовывали позицию по войне Израиля и Ирана.