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Трамп: торговое соглашение между США и Канадой достижимо, но есть разногласия

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил о достижимости торгового соглашения с Канадой. Он отметил, что с премьер-министром Канады Марком Карни имеют разные подходы к его заключению.

Трамп: торговое соглашение между США и Канадой достижимо, но есть разногласия

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговое соглашение между США и Канадой достижимо, но он и премьер-министр Марк Карни подходят к этому по-разному, передает УНН со ссылкой на АР.

Трамп сказал: "У меня есть таможенная концепция", потому что "я человек, занимающийся пошлинами".

Он сказал, что у Карни есть "более сложная идея, но очень хорошая".

Трамп на полях саммита G7 встретился с премьером Канады16.06.25, 18:51 • 814 просмотров

Напомним

В преддверии официального открытия саммита G7 в Канаде состоялся неформальный разговор между лидерами группы Большой семерки. На ней присутствовали канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Канады Марк Карни. Как сообщили британские и итальянские СМИ, лидеры согласовывали позицию по войне Израиля и Ирана.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Новости Мира
Марк Карни
Израиль
Кир Стармер
Джорджия Мелони
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Эммануэль Макрон
Канада
Франция
Великобритания
Италия
Германия
Иран
Tesla
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