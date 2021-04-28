Трамп планує відновити мітинги в травні

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CNN пояснює, що мова йде про мітинги “Зробимо Америку знову великою”, які зміцнили політичний рух Трампа в 2016 році і тривали під час його президентського терміну.

Помічники Трампа відзначили, що мітинги будуть відрізнятися в плані організації (через коронавірус — ред), проте вони підкреслюють, що “стали дійсно гарні в плануванні цих заходів у 2020 році”.

Трамп кілька разів заявляв, що не виключає можливість участі в президентських виборах в 2024 році. У такому випадку його суперником знову може президент США Джо Байден, який планує домагатися переобрання. Опитування показують, що Трамп залишився найпопулярнішим політиком в Республіканській партії, випереджаючи потенційних суперників з великим відривом.

Додамо

YouTube, Twitter і інші американські інтернет-платформи заблокували акаунти Трампа після заворушень в Капітолії 6 січня 2021 року. Рішення було обґрунтовано тим, що Трамп, на думку керівників соцмереж, побічно закликав прихильників до актів насильства.