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Трамп планує відновити мітинги в травні

Трамп планує відновити мітинги в травні

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Колишній президент США Дональд Трамп розглядає можливість відновити мітинги в травні, повідомляє телеканал CNN з посиланням на його помічників. Джерела телеканалу вказують, що так Трамп хоче залишатися активним на політичній арені, інформує УНН.

Деталі

CNN пояснює, що мова йде про мітинги “Зробимо Америку знову великою”, які зміцнили політичний рух Трампа в 2016 році і тривали під час його президентського терміну.

Помічники Трампа відзначили, що мітинги будуть відрізнятися в плані організації (через коронавірус — ред), проте вони підкреслюють, що “стали дійсно гарні в плануванні цих заходів у 2020 році”.

Трамп кілька разів заявляв, що не виключає можливість участі в президентських виборах в 2024 році. У такому випадку його суперником знову може президент США Джо Байден, який планує домагатися переобрання. Опитування показують, що Трамп залишився найпопулярнішим політиком в Республіканській партії, випереджаючи потенційних суперників з великим відривом.

Додамо

YouTube, Twitter і інші американські інтернет-платформи заблокували акаунти Трампа після заворушень в Капітолії 6 січня 2021 року. Рішення було обґрунтовано тим, що Трамп, на думку керівників соцмереж, побічно закликав прихильників до актів насильства.

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