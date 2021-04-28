Трамп планирует возобновить митинги в мае
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Бывший президент США Дональд Трамп рассматривает возможность восстановить митинги в мае, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его помощников. Источники телеканала указывают, что так Трамп хочет оставаться активным на политической арене, информирует УНН.
Детали
CNN объясняет, что речь идет о митингах “Сделаем Америку снова большой”, которые укрепили политическое движение Трампа в 2016 году и продолжались во время его президентского срока.
Помощники Трампа отметили, что митинги будут отличаться в плане организации (из-за коронавируса — ред), однако они подчеркивают, что “стали действительно хороши в планировании этих мероприятий в 2020 году”.
Трамп несколько раз заявлял, что не исключает возможности участия в президентских выборах в 2024 году. В таком случае его соперником вновь может президент США Джо Байден, который планирует добиваться переизбрания. Опросы показывают, что Трамп остался самым популярным политиком в Республиканской партии, опережая потенциальных соперников с большим отрывом.
Добавим
YouTube, Twitter и другие американские интернет-платформы заблокировали аккаунты Трампа после беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года. Решение было обосновано тем, что Трамп, по мнению руководителей соцсетей, косвенно призвал сторонников к актам насилия.