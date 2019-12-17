Трамп: ми уважно стежимо за КНДР

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп в понеділок сказав, що він буде розчарований, якщо щось “розробляється” в Північній Кореї, і Сполучені Штати уважно стежать за діями Пхеньяна. Відповідну заяву він зробив у понеділок журналістам у Білому домі, передає УНН із посиланням на Голос Америки.