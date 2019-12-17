Трамп: ми уважно стежимо за КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп в понеділок сказав, що він буде розчарований, якщо щось “розробляється” в Північній Кореї, і Сполучені Штати уважно стежать за діями Пхеньяна. Відповідну заяву він зробив у понеділок журналістам у Білому домі, передає УНН із посиланням на Голос Америки.
Спеціальний представник США з Північної Кореї Стівен Бігун прибув до Сеула в неділю на тлі припущень, що він може спробувати врятувати переговори. Північна Корея пообіцяла скористатися “новим шляхом”, якщо Вашингтон не пом’якшить свою позицію до кінця року.
У свою чергу Китай і Росія пропонують зняти ряд санкцій з КНДР. Про це йдеться в проекті резолюції Ради Безпеки ООН, який опинився у розпорядженні агентства Reuters. Він передбачає скасування деяких санкцій щодо Північної Кореї “з метою підвищення рівня життя цивільного населення”.
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У проекті вітається “продовження діалогу між Сполученими Штатами і КНДР на всіх рівнях, який націлений на встановлення нових відносин між США і КНДР, зміцнення взаємної довіри і об’єднання зусиль для встановлення міцного і стабільного миру на Корейському півострові.
У разі прийняття резолюції, проекти, спрямовані на будівництво автомобільних доріг і залізничних колій між двома країнами, будуть виведені з-під санкції ООН.
Раніше КНДР офіційно повідомила про проведення “великого випробування” на полігоні Сохе.