Трамп: мы внимательно следим за КНДР

Специальный представитель США по Северной Корее Стивен Бегун прибыл в Сеул в воскресенье на фоне предположений, что он может попытаться спасти переговоры. Северная Корея пообещала воспользоваться “новым путем”, если Вашингтон не смягчит свою позицию до конца года.

В свою очередь Китай и Россия предлагают снять ряд санкций с КНДР. Об этом говорится в проекте резолюции Совета Безопасности ООН, который оказался в распоряжении агентства Reuters. Он предусматривает отмену некоторых санкций в отношении Северной Кореи “с целью повышения уровня жизни гражданского населения”.

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В проекте приветствуется “продолжение диалога между Соединенными Штатами и КНДР на всех уровнях, который нацелен на установление новых отношений между США и КНДР, укрепление взаимного доверия и объединения усилий для установления прочного и стабильного мира на Корейском полуострове.

В случае принятия резолюции, проекты, направленные на строительство автомобильных дорог и железнодорожных путей между двумя странами, будут выведены из-под санкции ООН.

Ранее КНДР официально сообщила о проведении “большого испытания” на полигоне Сохе.