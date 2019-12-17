Трамп: мы внимательно следим за КНДР

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 42914 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 102914 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 136405 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 141050 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 136174 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 170018 просмотра

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5 марта, 13:05 • 115556 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113534 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132459 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Трамп: мы внимательно следим за КНДР

Трамп: мы внимательно следим за КНДР

Киев  •  УНН

 • 9431 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп в понедельник сказал, что он будет разочарован, если что-то “разрабатывается” в Северной Корее, и Соединенные Штаты внимательно следят за действиями Пхеньяна. Соответствующее заявление он сделал в понедельник журналистам в Белом доме, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Специальный представитель США по Северной Корее Стивен Бегун прибыл в Сеул в воскресенье на фоне предположений, что он может попытаться спасти переговоры. Северная Корея пообещала воспользоваться “новым путем”, если Вашингтон не смягчит свою позицию до конца года.

В свою очередь Китай и Россия предлагают снять ряд санкций с КНДР. Об этом говорится в проекте резолюции Совета Безопасности ООН, который оказался в распоряжении агентства Reuters. Он предусматривает отмену некоторых санкций в отношении Северной Кореи “с целью повышения уровня жизни гражданского населения”.

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В проекте приветствуется “продолжение диалога между Соединенными Штатами и КНДР на всех уровнях, который нацелен на установление новых отношений между США и КНДР, укрепление взаимного доверия и объединения усилий для установления прочного и стабильного мира на Корейском полуострове.

В случае принятия резолюции, проекты, направленные на строительство автомобильных дорог и железнодорожных путей между двумя странами, будут выведены из-под санкции ООН.

Ранее КНДР официально сообщила о проведении “большого испытания” на полигоне Сохе.

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