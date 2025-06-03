TikTok запускає платформу для просування музикантів - “TikTok for Artists”
Київ • УНН
TikTok представив TikTok for Artists з інструментами для просування, аналітики та взаємодії з аудиторією. Платформа вже доступна у понад 25 країнах, включаючи США та ЄС.
TikTok представив TikTok for Artists — нову платформу для музикантів, яка надає їм інструменти для просування, аналітики та взаємодії з аудиторією. Офіційний запуск відбувся через два місяці після тестування, а доступ уже відкрито в понад 25 країнах світу, включно зі США, Великою Британією та Бразилією. Про це пише УНН із посиланням на TechCrunch.
Деталі
У вівторок, 3 червня, TikTok оголосив про запуск TikTok for Artists — нової музичної аналітичної платформи, розробленої спеціально для артистів, їхніх лейблів та команд. Сервіс допомагатиме будувати кар’єру, покращувати маркетинг і створювати контент, орієнтований на TikTok-аудиторію.
Платформа дає виконавцям доступ до детальної аналітики: кількість переглядів, взаємодій і публікацій на кожну пісню, а також демографічні дані підписників, зокрема вік, стать і мову. Окрім цього, є окремі показники ефективності кожної музичної публікації артиста.
Також TikTok for Artists пропонує покрокові гайди з використання функцій платформи, підтримку та навчальні матеріали.
Просування музичних релізів
Серед ключових інновацій — функція "Попередній реліз", яка дозволяє виконавцям просувати майбутні альбоми в TikTok. Користувачі зможуть зберегти альбом заздалегідь у своїй бібліотеці Spotify або Apple Music, щоби прослухати його одразу після офіційного виходу.
У TikTok підкреслюють, що нова платформа має стати інструментом для розширення охоплення артистів і зміцнення зв’язку з фанатами.
"TikTok відіграє вирішальну роль у формуванні музичних трендів і вірусності пісень", — заявляють у компанії.
Там наголошують, що платформа має на меті допомагати артистам, а не конкурувати з потоковими сервісами на кшталт Spotify.
Цей крок став логічним продовженням політики компанії: ще у 2024 році ByteDance закрила TikTok Music, пояснивши це бажанням зосередитися на розвитку TikTok як платформи для музичного відкриття, а не потокового прослуховування.
Додамо
Наразі TikTok for Artists вже доступна у більш ніж 25 країнах, серед яких США, Канада, Японія, Південна Корея, Індонезія, країни ЄС та арабського світу. Як зазначають у компанії, географію доступу планують розширювати.
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