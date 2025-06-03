TikTok запускает платформу для продвижения музыкантов - “TikTok for Artists”

TikTok представил TikTok for Artists — новую платформу для музыкантов, которая предоставляет им инструменты для продвижения, аналитики и взаимодействия с аудиторией. Официальный запуск состоялся через два месяца после тестирования, а доступ уже открыт в более чем 25 странах мира, включая США, Великобританию и Бразилию. Об этом пишет УНН со ссылкой на TechCrunch.

Детали

Во вторник, 3 июня, TikTok объявил о запуске TikTok for Artists — новой музыкальной аналитической платформы, разработанной специально для артистов, их лейблов и команд. Сервис будет помогать строить карьеру, улучшать маркетинг и создавать контент, ориентированный на TikTok-аудиторию.

Платформа дает исполнителям доступ к детальной аналитике: количество просмотров, взаимодействий и публикаций на каждую песню, а также демографические данные подписчиков, в частности возраст, пол и язык. Кроме этого, есть отдельные показатели эффективности каждой музыкальной публикации артиста.

Также TikTok for Artists предлагает пошаговые гайды по использованию функций платформы, поддержку и учебные материалы.

Продвижение музыкальных релизов

Среди ключевых инноваций — функция "Предварительный релиз", которая позволяет исполнителям продвигать будущие альбомы в TikTok. Пользователи смогут сохранить альбом заранее в своей библиотеке Spotify или Apple Music, чтобы прослушать его сразу после официального выхода.

В TikTok подчеркивают, что новая платформа должна стать инструментом для расширения охвата артистов и укрепления связи с фанатами.

"TikTok играет решающую роль в формировании музыкальных трендов и вирусности песен", — заявляют в компании.

Там подчеркивают, что платформа имеет целью помогать артистам, а не конкурировать с потоковыми сервисами вроде Spotify.

Этот шаг стал логическим продолжением политики компании: еще в 2024 году ByteDance закрыла TikTok Music, объяснив это желанием сосредоточиться на развитии TikTok как платформы для музыкального открытия, а не потокового прослушивания.

Добавим

В настоящее время TikTok for Artists уже доступна в более чем 25 странах, среди которых США, Канада, Япония, Южная Корея, Индонезия, страны ЕС и арабского мира. Как отмечают в компании, географию доступа планируют расширять.

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