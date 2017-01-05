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Тендер "Укрзалізниці" на утилізацію небезпечних відходів виграло підприємство-привид - еколог

Тендер "Укрзалізниці" на утилізацію небезпечних відходів виграло підприємство-привид - еколог

Київ • УНН

 • 7938 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Тендер “Південної залізниці” на утилізацію небезпечних відходів виграла філія держпідприємства Мінприроди, яка не маючи власної матеріально-технічної бази, в якості субпідрядників залучила компанію з окупованої території. Про це в коментарі УНН повідомила еколог Алла Войцеховська.

“Мене вражає Міністерство природи своєю безвідповідальністю. І ставленням до небезпечних відходів. На сайті „ProZorro“ ми бачимо, що тендер „Південної залізниці“ на утилізацію небезпечних відходів виграло Північне регіональне представництво ДП „Укреко-ойл“. Я відкрила перелік ліцензіатів і такого підприємства там немає. Тобто, є фактична і є юридична адреса. Фактична адреса по якій видана ліцензія ДП „Укреко-ойл“, яке є підприємством Мінприроди, є Київська область смт. Бородянка, вулиця Вокзальна, до того ж без номера.

Також я звернула увагу на довідку, що є на сайті ProZorro”. Підприємство, яке виграло цей тендер, це є Північне регіональне представництво ДП “Укреко-ойл”. В їх довідці написано, що підприємство працює у сфері поводження з небезпечними відходами, але його юридична адреса є зовсім іншою і за тою адресою ніхто на збирання і на зберігання небезпечних відходів не видавав ліцензії. І в переліку ліцензіатів їх немає. Тому що ліцензіати отримують ліцензію на поводження з небезпечними відходами фактично по місцю розташування. В ДП “Укреко-ойл” немає такої харківської адреси“, — розповіла А.Войцеховська.

Окрім того, субпідрядниками виконання тендеру вказана компанія “МИКИТ-СЕРВІС”, що знаходиться у місті Горлівка Донецької області, яке наразі не працює, наголосила вона.

“Більш того, воно на непідконтрольній території. І тут питання до тендерного комітету і я думаю, що цим питанням має займатися департамент з розслідувань екологічних злочинів Національної поліції. Тому що це є небезпечні відходи.

По іншому вказаному субпідряднику — ТОВ „МИКИТРТУТЬ“, то в мене є великі сумніви чи є в цього підприємства потужності. Вони мають ліцензію з 3 серпня і вона є у переліку ліцензіатів. Передумовою для видачі ліцензії мала бути обов’язкова екологічна експертиза. Я її не знайшла в переліку. Тому це потрібно перевірити”, — підкреслила А.Войцеховська.

Еколог зауважила, що вказаний тендер є предметом кримінального провадження.

“Тобто, тут питання до тендерного комітету, це раз. Тому що як могла перемогти ця компанія, яка дала неправдиві дані. Потрібно провести ціле розслідування. Тут ціла кримінальна справа. Тому що фактично подана інформація по — другому ліцензіату на непідконтрольній Україні території. А по — першому, якщо немає установки, то я дивлюся, що Міністерство екології за підписом Вакараша видало ліцензію оцій ТОВ „МИКИТРТУТЬ“ , але чи в них є матеріально — технічна база. Більш того, самого Північного регіонального представництво ДП „Укреко-ойл“ немає в переліку ліцензіатів.

Я вважаю, що тут потрібно зайнятися і нашим Міністерством природи, яке видає просто неправочинні ліцензії. І звісно ж провести розслідування щодо тендерного комітету. Тому що як могли взяти до відома довідки, які надало Північне регіональне представництво ДП „Укреко-ойл“. А потім у нас з’являються звалища сміття в лісах і просто на окраїнах міст. Дуже соромно, що Мінприроди видає такі ліцензії.

В даному випадку потрібно звертатися до Національної поліції, до Генеральної прокуратури, до СБУ, тому що це небезпечні відходи і саме ці структури мали б перевірити наше Міністерство щодо видачі ліцензій”, — резюмувала А.Войцеховська.

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