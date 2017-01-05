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Тендер "Укрзализныци" на утилизацию опасных отходов выиграло предприятие-призрак - эколог

Тендер "Укрзализныци" на утилизацию опасных отходов выиграло предприятие-призрак - эколог

Киев • УНН

 • 7937 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Тендер "Южной железной дороги" на утилизацию опасных отходов выиграла филиал госпредприятия Минприроды, не имея собственной материально-технической базы, которая в качестве субподрядчиков привлекла компанию с оккупированной территории. Об этом в комментарии УНН сообщила эколог Алла Войцеховская.

"Меня поражает Министерство природы своей безответственностью. И отношением к опасным отходам. На сайте "ProZorro" мы видим, что тендер "Южной железной дороги" на утилизацию опасных отходов выиграло Северное региональное представительство ООО "УКРЕКО-ойл". Я открыла перечень лицензиатов и такого предприятия там нет. То есть, есть фактический и есть юридический адрес. Фактический адрес по которому выдана лицензия ДП "УКРЕКО-ойл", которое является предприятием Минприроды, является Киевская область пгт. Бородянка, улица Вокзальная, к тому же без номера.

Также я обратила внимание на справку, которая есть на сайте ProZorro. Предприятие, которое выиграло этот тендер, это Северное региональное представительство ООО "УКРЕКО-ойл". В их справке написано, что предприятие работает в сфере обращения с опасными отходами, но его юридический адрес совсем другой и по тому адресу никто на сбор и хранение опасных отходов не выдавал лицензии. И в перечне лицензиатов их нет. Потому что лицензиаты получают лицензию на обращение с опасными отходами фактически по месту расположения. В ГП "УКРЕКО-ойл" нет такого харьковского адреса", - рассказала А.Войцеховская.

Кроме того, субподрядчиками выполнения тендера указана компания "Никита-СЕРВИС", что находится в городе Горловка Донецкой области, которое пока не работает, подчеркнула она.

"Более того, оно на неподконтрольной территории. И здесь вопрос к тендерному комитету и я думаю, что этим вопросом должен заниматься департамент по расследованию экологических преступлений Национальной полиции. Потому что это опасные отходы.

Иначе указанном субподрядчику - ООО "МИКИТРТУТЬ", то у меня есть большие сомнения есть ли у этого предприятия мощности. Они имеют лицензию с 3 августа и она есть в перечне лицензиатов. Предпосылкой для выдачи лицензии должна быть обязательная экологическая экспертиза. Я ее не нашла в списке. Поэтому это нужно проверить", - подчеркнула А.Войцеховская.

Эколог отметила, что указанный тендер является предметом уголовного производства.

"То есть, здесь вопрос к тендерному комитету, это раз. Потому что как могла победить это компания, которая дала ложные данные. Нужно провести целое расследование. Здесь целое уголовное дело. Поэтому фактически представленная ​​информация по второму лицензиату на неподконтрольной Украине территории. А по первому, если нет установки, то я смотрю, что Министерство экологии за подписью Вакараша выдало лицензию ООО "МИКИТРТУТЬ", но у них есть материально - техническая база. Более того, самого Северного регионального представительство ГП "УКРЕКО-ойл" нет в списке лицензиатов.

Я считаю, что здесь нужно заняться и нашим Министерством природы, которое выдает просто неправомерные лицензии. И конечно же провести расследование тендерного комитета. Потому что как могли принять к сведению справки, которое предоставило Северное региональное представительство ООО "УКРЕКО-ойл". А потом у нас появляются свалки мусора в лесах и просто на окраинах городов. Очень стыдно, что Минприроды выдает такие лицензии.

В данном случае нужно обращаться к Национальной полиции, в Генеральную прокуратуру, в СБУ, потому что это опасные отходы и именно эти структуры должны проверить наше Министерство по выдаче лицензий", - резюмировала А.Войцеховская.

Украинские Национальные Новости

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