Тендер "Укрзализныци" на утилизацию опасных отходов выиграло предприятие-призрак - эколог
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Тендер "Южной железной дороги" на утилизацию опасных отходов выиграла филиал госпредприятия Минприроды, не имея собственной материально-технической базы, которая в качестве субподрядчиков привлекла компанию с оккупированной территории. Об этом в комментарии УНН сообщила эколог Алла Войцеховская.
"Меня поражает Министерство природы своей безответственностью. И отношением к опасным отходам. На сайте "ProZorro" мы видим, что тендер "Южной железной дороги" на утилизацию опасных отходов выиграло Северное региональное представительство ООО "УКРЕКО-ойл". Я открыла перечень лицензиатов и такого предприятия там нет. То есть, есть фактический и есть юридический адрес. Фактический адрес по которому выдана лицензия ДП "УКРЕКО-ойл", которое является предприятием Минприроды, является Киевская область пгт. Бородянка, улица Вокзальная, к тому же без номера.
Также я обратила внимание на справку, которая есть на сайте ProZorro. Предприятие, которое выиграло этот тендер, это Северное региональное представительство ООО "УКРЕКО-ойл". В их справке написано, что предприятие работает в сфере обращения с опасными отходами, но его юридический адрес совсем другой и по тому адресу никто на сбор и хранение опасных отходов не выдавал лицензии. И в перечне лицензиатов их нет. Потому что лицензиаты получают лицензию на обращение с опасными отходами фактически по месту расположения. В ГП "УКРЕКО-ойл" нет такого харьковского адреса", - рассказала А.Войцеховская.
Кроме того, субподрядчиками выполнения тендера указана компания "Никита-СЕРВИС", что находится в городе Горловка Донецкой области, которое пока не работает, подчеркнула она.
"Более того, оно на неподконтрольной территории. И здесь вопрос к тендерному комитету и я думаю, что этим вопросом должен заниматься департамент по расследованию экологических преступлений Национальной полиции. Потому что это опасные отходы.
Иначе указанном субподрядчику - ООО "МИКИТРТУТЬ", то у меня есть большие сомнения есть ли у этого предприятия мощности. Они имеют лицензию с 3 августа и она есть в перечне лицензиатов. Предпосылкой для выдачи лицензии должна быть обязательная экологическая экспертиза. Я ее не нашла в списке. Поэтому это нужно проверить", - подчеркнула А.Войцеховская.
Эколог отметила, что указанный тендер является предметом уголовного производства.
"То есть, здесь вопрос к тендерному комитету, это раз. Потому что как могла победить это компания, которая дала ложные данные. Нужно провести целое расследование. Здесь целое уголовное дело. Поэтому фактически представленная информация по второму лицензиату на неподконтрольной Украине территории. А по первому, если нет установки, то я смотрю, что Министерство экологии за подписью Вакараша выдало лицензию ООО "МИКИТРТУТЬ", но у них есть материально - техническая база. Более того, самого Северного регионального представительство ГП "УКРЕКО-ойл" нет в списке лицензиатов.
Я считаю, что здесь нужно заняться и нашим Министерством природы, которое выдает просто неправомерные лицензии. И конечно же провести расследование тендерного комитета. Потому что как могли принять к сведению справки, которое предоставило Северное региональное представительство ООО "УКРЕКО-ойл". А потом у нас появляются свалки мусора в лесах и просто на окраинах городов. Очень стыдно, что Минприроды выдает такие лицензии.
В данном случае нужно обращаться к Национальной полиции, в Генеральную прокуратуру, в СБУ, потому что это опасные отходы и именно эти структуры должны проверить наше Министерство по выдаче лицензий", - резюмировала А.Войцеховская.