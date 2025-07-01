Сили оборони знищили майже 5 тисяч російських повітряних цілей у червні

Впродовж червня 2025 року ППО Сил оборони України знищила 4758 російських повітряних цілей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України.

Деталі

Серед збитих цілей нараховується:

8 аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал";

93 крилаті ракети Х-101/Х-55СМ;

14 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

12 крилатих ракет "Калібр";

13 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

27 крилатих ракет "Іскандер-К"

2453 ударні БПЛА типу Shahed;

659 розвідувальних БПЛА;

1479 БПЛА інших типів.

Крім того, українські військові льотчики здійснили впродовж травня 895 літаковильотів, зокрема:

близько 580 – на винищувальне авіаційне прикриття;

понад 220 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

В червні поточного року авіація ЗСУ знищила 646 повітряних цілей, також були уражені командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення і місця скупчення живої сили та техніки противника.

Нагадаємо

За даними Генерального штабу Збройних сил України, санітарні та незворотні втрати особового складу російської армії за перше півріччя 2025 року склали 230 180 чоловік, що умовно становить 19 дивізій. Також росіяни втратили 1 311 танків та 2 885 бойових броньованих машин, що умовно становить 42 42 танкових батальйони.

Загальна кількість російських втрат від початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад мільйон осіб.

Також УНН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв загиблому пілоту Максиму Устименку звання Героя України.