Майже 19 дивізій і 42 танкових батальйони: озвучена кількість втрат росіян за перше півріччя 2025 року
Київ • УНН
За перше півріччя 2025 року російська армія зазнала втрат особового складу в Україні у 230 180 осіб та 1311 танків. Також окупанти втратили 2885 бойових броньованих машин та 21021 одиниць автомобільної техніки.
За перше півріччя 2025 року санітарні та незворотні втрати особового складу російської армії в Україні склали 230 180 чоловік, що умовно становить 19 дивізій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, росіяни втратили 1 311 танків та 2 885 бойових броньованих машин за перші 6 місяців поточного року. Це умовно становить 42 танкових батальйони. Найбільше танків росіяни втратили у лютому - 331 одиницю, найбільше ворожих бойових броньованих машин Сили оборони України знищили у січні - березні – 610 та 607 одиниць, відповідно.
З початку 2025 року було знищено та пошкоджено 21 021 одиницю автомобільної техніки окупантів. Найбільше втрат ворог поніс у квітні – ЗСУ знищили 4 104 одиниці автотранспорту.
Для порівняння: у 2024 році росіяни втратили 22 000 автомобілів та автоцистерн.
Нагадаємо
За минулу добу, 30 червня, російські війська втратили 970 чоловік і 36 артилерійських систем. Загальна кількість російських втрат від початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад мільйон осіб.