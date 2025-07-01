Майже 19 дивізій і 42 танкових батальйони: озвучена кількість втрат росіян за перше півріччя 2025 року

За перше півріччя 2025 року санітарні та незворотні втрати особового складу російської армії в Україні склали 230 180 чоловік, що умовно становить 19 дивізій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.

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За даними Генштабу ЗСУ, росіяни втратили 1 311 танків та 2 885 бойових броньованих машин за перші 6 місяців поточного року. Це умовно становить 42 танкових батальйони. Найбільше танків росіяни втратили у лютому - 331 одиницю, найбільше ворожих бойових броньованих машин Сили оборони України знищили у січні - березні – 610 та 607 одиниць, відповідно.

З початку 2025 року було знищено та пошкоджено 21 021 одиницю автомобільної техніки окупантів. Найбільше втрат ворог поніс у квітні – ЗСУ знищили 4 104 одиниці автотранспорту.

Для порівняння: у 2024 році росіяни втратили 22 000 автомобілів та автоцистерн.

Нагадаємо

За минулу добу, 30 червня, російські війська втратили 970 чоловік і 36 артилерійських систем. Загальна кількість російських втрат від початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад мільйон осіб.