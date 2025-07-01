Почти 19 дивизий и 42 танковых батальона: озвучено количество потерь россиян за первое полугодие 2025 года

За первое полугодие 2025 года санитарные и безвозвратные потери личного состава российской армии в Украине составили 230 180 человек, что условно составляет 19 дивизий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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По данным Генштаба ВСУ, россияне потеряли 1 311 танков и 2 885 боевых бронированных машин за первые 6 месяцев текущего года. Это условно составляет 42 танковых батальона. Больше всего танков россияне потеряли в феврале - 331 единицу, больше всего вражеских боевых бронированных машин Силы обороны Украины уничтожили в январе-марте – 610 и 607 единиц, соответственно.

С начала 2025 года была уничтожена и повреждена 21 021 единица автомобильной техники оккупантов. Больше всего потерь враг понес в апреле – ВСУ уничтожили 4 104 единицы автотранспорта.

Для сравнения: в 2024 году россияне потеряли 22 000 автомобилей и автоцистерн.

Напомним

За минувшие сутки, 30 июня, российские войска потеряли 970 человек и 36 артиллерийских систем. Общая численность российских потерь с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более миллиона человек.