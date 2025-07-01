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Х-47М2 "Кинжал"
Х-101
9К720 Искандер
«Калибр» (семейство ракет)

Силы обороны уничтожили почти 5 тысяч российских воздушных целей в июне

Киев • УНН

 • 181 просмотра

В течение июня 2025 года ПВО Сил обороны Украины сбила 4758 воздушных целей рф, включая 8 аэробаллистических ракет и 2453 ударных БПЛА. Украинские военные самолеты выполнили 895 вылетов, поразив 646 воздушных целей противника.

Силы обороны уничтожили почти 5 тысяч российских воздушных целей в июне

В течение июня 2025 года ПВО Сил обороны Украины уничтожила 4758 российских воздушных целей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Подробности

Среди сбитых целей насчитывается:

  • 8 аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал";
    • 93 крылатые ракеты Х-101/Х-55СМ;
      • 14 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
        • 12 крылатых ракет "Калибр";
          • 13 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
            • 27 крылатых ракет "Искандер-К"
              • 2453 ударных БПЛА типа Shahed;
                • 659 разведывательных БПЛА;
                  • 1479 БПЛА других типов.

                    Кроме того, украинские военные лётчики совершили в течение мая 895 самолётовылетов, в частности:

                    • около 580 – на истребительное авиационное прикрытие;
                      • более 220 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

                        В июне текущего года авиация ВСУ уничтожила 646 воздушных целей, также были поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения и места скопления живой силы и техники противника.

                        Напомним

                        По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, санитарные и безвозвратные потери личного состава российской армии за первое полугодие 2025 года составили 230 180 человек, что условно составляет 19 дивизий. Также россияне потеряли 1 311 танков и 2 885 боевых бронированных машин, что условно составляет 42 танковых батальона.

                        Общее количество российских потерь с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более миллиона человек.

                        Также УНН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил погибшему пилоту Максиму Устименко звание Героя Украины.

                        Евгений Устименко

                        Евгений Устименко

                        Война
                        Х-101
                        «Калибр» (семейство ракет)
                        Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                        Военно-воздушные силы Украины
                        Вооруженные силы Украины
                        Х-47М2 "Кинжал"
                        Шахед-136
                        Кх-59
                        9К720 Искандер
                        Владимир Зеленский
                        Украина
                        Tesla
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                        Gas TTF
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