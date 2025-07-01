Силы обороны уничтожили почти 5 тысяч российских воздушных целей в июне
Киев • УНН
В течение июня 2025 года ПВО Сил обороны Украины сбила 4758 воздушных целей рф, включая 8 аэробаллистических ракет и 2453 ударных БПЛА. Украинские военные самолеты выполнили 895 вылетов, поразив 646 воздушных целей противника.
В течение июня 2025 года ПВО Сил обороны Украины уничтожила 4758 российских воздушных целей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины.
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Среди сбитых целей насчитывается:
- 8 аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал";
- 93 крылатые ракеты Х-101/Х-55СМ;
- 14 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
- 12 крылатых ракет "Калибр";
- 13 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
- 27 крылатых ракет "Искандер-К"
- 2453 ударных БПЛА типа Shahed;
- 659 разведывательных БПЛА;
- 1479 БПЛА других типов.
Кроме того, украинские военные лётчики совершили в течение мая 895 самолётовылетов, в частности:
- около 580 – на истребительное авиационное прикрытие;
- более 220 – на огневое поражение и авиационную
поддержку войск.
В июне текущего года авиация ВСУ уничтожила 646 воздушных целей, также были поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения и места скопления живой силы и техники противника.
Напомним
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, санитарные и безвозвратные потери личного состава российской армии за первое полугодие 2025 года составили 230 180 человек, что условно составляет 19 дивизий. Также россияне потеряли 1 311 танков и 2 885 боевых бронированных машин, что условно составляет 42 танковых батальона.
Общее количество российских потерь с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более миллиона человек.
Также УНН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил погибшему пилоту Максиму Устименко звание Героя Украины.