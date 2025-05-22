Сибіга провів першу телефонну розмову з новопризначеною очільницею МЗС Канади Ананд: що обговорювали
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з очільницею МЗС Канади Анітою Ананд. Вони обговорили мир для України та санкції проти рф.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з новопризначеною очільницею МЗС Канади Анітою Ананд. Головною темою розмови було досягнення справедливого і всеосяжного миру для України, пише УНН з посиланням на МЗС України.
Я був радий мати перші телефонні переговори з Анітою Ананд, новопризначеною міністеркою закордонних справ Канади і давнім другом України. Ми зосередилися на дипломатичних зусиллях, спрямованих на досягнення справедливого і всеосяжного миру для України. Я підтвердив, що повне і тривале припинення вогню щонайменше на 30 днів залишається необхідним для того, щоб мирні зусилля мали шанс на успіх
Під час розмови Сибіга та Ананд обговорили необхідність додаткового санкційного тиску на російську федерацію, оскільки держава-агресор продовжує відкидати припинення вогню і гальмувати мирний процес.
Я наголосив, що можливі заходи можуть стосуватися російського енергетичного сектору, зокрема зниження граничної ціни на нафту, а також запровадження додаткових санкцій проти банківської системи росії, включно з центральним банком
Глави МЗС України і Канади також скоординували додаткові кроки та контакти для посилення міжнародної підтримки нашої держави під час головування Канади в G7.
Також Сибіга запросив Аніту Ананд до України у зручний для неї час.
Доповнення
Сибіга зустрівся із алжирським колегою Ахмедом Аттафом. Сторони обговорили двосторонні відносини, розширення співпраці, а також призначення посла України в Алжирі, щоб зміцнити відносини між країнами.
Андрій Сибіга провів розмову з очільницею дипломатії Євросоюзу Каєю Каллас.