Сибіга провів першу телефонну розмову з новопризначеною очільницею МЗС Канади Ананд: що обговорювали

$41.440.05
46.910.26
ukenru
Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР
14:58 • 19494 перегляди

Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР

Ексклюзив
14:45 • 91616 перегляди

Чи можливі відключення електроенергії влітку? У Міненерго відповіли

13:44 • 100785 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

Ексклюзив
12:56 • 68826 перегляди

Командувач Нацгвардії прокоментував ракетний удар по стрільбищу на Сумщині

Ексклюзив
22 травня, 12:16 • 68058 перегляди

В Україні хочуть запровадити механізм пріоритетної опіки: що потрібно знати

Ексклюзив
22 травня, 09:24 • 155900 перегляди

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?

Ексклюзив
22 травня, 07:34 • 80357 перегляди

Літо буде спекотним: синоптик розповіла, чого чекати українцям від погоди

Ексклюзив
21 травня, 11:37 • 116942 перегляди

Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються

Ексклюзив
21 травня, 09:43 • 187907 перегляди

Опалювальний сезон буде не простим: в Укренерго пояснили, чому

Ексклюзив
21 травня, 09:21 • 163144 перегляди

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3м/с
48%
747мм
Популярнi новини

Двох детективів НАБУ зловили на масштабній корупції: купували елітні квартири поруч з бюро, виводили мільйони за кордон

22 травня, 08:51 • 17231 перегляди

"Сподіваюся, наступного року Євробачення відбудеться у Відні та без Ізраїлю" - переможець цьогорічного конкурсу JJ

22 травня, 10:28 • 108214 перегляди

Кріса Брауна випустили під заставу: світове турне співака може бути відновлено

22 травня, 11:16 • 101657 перегляди

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

14:24 • 86572 перегляди

Аарон Тейлор-Джонсон став амбасадором Omega: натяк на роль Бонда?

14:34 • 53980 перегляди
Публікації

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

14:24 • 86817 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

13:44 • 100788 перегляди

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?
Ексклюзив

22 травня, 09:24 • 155904 перегляди

Молочна формула виживання: чому майбутнє української ферми починається з племінного стада

21 травня, 14:12 • 187473 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

21 травня, 05:00 • 374018 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Александр Вучич

Дональд Туск

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кропивницький

Крим

Реклама
УНН Lite

Аарон Тейлор-Джонсон став амбасадором Omega: натяк на роль Бонда?

14:34 • 54170 перегляди

Кріса Брауна випустили під заставу: світове турне співака може бути відновлено

22 травня, 11:16 • 101848 перегляди

"Сподіваюся, наступного року Євробачення відбудеться у Відні та без Ізраїлю" - переможець цьогорічного конкурсу JJ

22 травня, 10:28 • 108399 перегляди

Сподівається відкрити успішну юридичну фірму: Кім Кардаш'ян після шести років навчання отримала диплом юриста

22 травня, 07:48 • 121261 перегляди

Зірка "Дому дракона" отримала жорстку оцінку акторської гри вже на другий день зйомок

21 травня, 08:52 • 157542 перегляди
Актуальне

The Guardian

Гаубиця M777

The New York Times

Ракетний комплекс "Тор

ЗРК Бук

Сибіга провів першу телефонну розмову з новопризначеною очільницею МЗС Канади Ананд: що обговорювали

Київ • УНН

 • 902 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з очільницею МЗС Канади Анітою Ананд. Вони обговорили мир для України та санкції проти рф.

Сибіга провів першу телефонну розмову з новопризначеною очільницею МЗС Канади Ананд: що обговорювали

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з новопризначеною очільницею МЗС Канади Анітою Ананд. Головною темою розмови було досягнення справедливого і всеосяжного миру для України, пише УНН з посиланням на МЗС України.

Я був радий мати перші телефонні переговори з Анітою Ананд, новопризначеною міністеркою закордонних справ Канади і давнім другом України. Ми зосередилися на дипломатичних зусиллях, спрямованих на досягнення справедливого і всеосяжного миру для України. Я підтвердив, що повне і тривале припинення вогню щонайменше на 30 днів залишається необхідним для того, щоб мирні зусилля мали шанс на успіх

- написав Сибіга.

Під час розмови Сибіга та Ананд обговорили необхідність додаткового санкційного тиску на російську федерацію, оскільки держава-агресор продовжує відкидати припинення вогню і гальмувати мирний процес.

Я наголосив, що можливі заходи можуть стосуватися російського енергетичного сектору, зокрема зниження граничної ціни на нафту, а також запровадження додаткових санкцій проти банківської системи росії, включно з центральним банком

- повідомив Сибіга.

Глави МЗС України і Канади також скоординували додаткові кроки та контакти для посилення міжнародної підтримки нашої держави під час головування Канади в G7.

Також Сибіга запросив Аніту Ананд до України у зручний для неї час.

Доповнення

Сибіга зустрівся із алжирським колегою Ахмедом Аттафом. Сторони обговорили двосторонні відносини, розширення співпраці, а також призначення посла України в Алжирі, щоб зміцнити відносини між країнами.

Андрій Сибіга провів розмову з очільницею дипломатії Євросоюзу Каєю Каллас.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Політика
Андрій Сибіга
Кая Каллас
Міністерство закордонних справ України
Європейський Союз
Алжир
Канада
Туреччина
Україна
Brent
$64.39
Bitcoin
$111,508.90
S&P 500
$5,865.63
Tesla
$344.85
Газ TTF
$36.36
Золото
$3,295.65
Ethereum
$2,657.46