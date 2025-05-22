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Сибига провел первый телефонный разговор с новоназначенной главой МИД Канады Ананд: что обсуждали

Киев • УНН

 • 628 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры с главой МИД Канады Анитой Ананд. Они обсудили мир для Украины и санкции против россии.

Сибига провел первый телефонный разговор с новоназначенной главой МИД Канады Ананд: что обсуждали

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонные переговоры с новоназначенной главой МИД Канады Анитой Ананд. Главной темой разговора было достижение справедливого и всеобъемлющего мира для Украины, пишет УНН со ссылкой на МИД Украины.

Я был рад провести первые телефонные переговоры с Анитой Ананд, новоназначенным министром иностранных дел Канады и давним другом Украины. Мы сосредоточились на дипломатических усилиях, направленных на достижение справедливого и всеобъемлющего мира для Украины. Я подтвердил, что полное и длительное прекращение огня как минимум на 30 дней остается необходимым для того, чтобы мирные усилия имели шанс на успех

- написал Сибига.

Во время разговора Сибига и Ананд обсудили необходимость дополнительного санкционного давления на российскую федерацию, поскольку государство-агрессор продолжает отвергать прекращение огня и тормозить мирный процесс.

Я подчеркнул, что возможные меры могут касаться российского энергетического сектора, в частности, снижение предельной цены на нефть, а также введение дополнительных санкций против банковской системы россии, включая центральный банк

- сообщил Сибига.

Главы МИД Украины и Канады также скоординировали дополнительные шаги и контакты для усиления международной поддержки нашего государства во время председательства Канады в G7.

Также Сибига пригласил Аниту Ананд в Украину в удобное для нее время.

Дополнение

Сибига встретился с алжирским коллегой Ахмедом Аттафом. Стороны обсудили двусторонние отношения, расширение сотрудничества, а также назначение посла Украины в Алжире, чтобы укрепить отношения между странами.

Андрей Сибига провел разговор с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политика
Андрей Сибига
Кайя Каллас
Министерство иностранных дел Украины
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