Сибига провел первый телефонный разговор с новоназначенной главой МИД Канады Ананд: что обсуждали

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонные переговоры с новоназначенной главой МИД Канады Анитой Ананд. Главной темой разговора было достижение справедливого и всеобъемлющего мира для Украины, пишет УНН со ссылкой на МИД Украины.

Я был рад провести первые телефонные переговоры с Анитой Ананд, новоназначенным министром иностранных дел Канады и давним другом Украины. Мы сосредоточились на дипломатических усилиях, направленных на достижение справедливого и всеобъемлющего мира для Украины. Я подтвердил, что полное и длительное прекращение огня как минимум на 30 дней остается необходимым для того, чтобы мирные усилия имели шанс на успех

Во время разговора Сибига и Ананд обсудили необходимость дополнительного санкционного давления на российскую федерацию, поскольку государство-агрессор продолжает отвергать прекращение огня и тормозить мирный процесс.

Я подчеркнул, что возможные меры могут касаться российского энергетического сектора, в частности, снижение предельной цены на нефть, а также введение дополнительных санкций против банковской системы россии, включая центральный банк