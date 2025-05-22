Сибига провел первый телефонный разговор с новоназначенной главой МИД Канады Ананд: что обсуждали
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры с главой МИД Канады Анитой Ананд. Они обсудили мир для Украины и санкции против россии.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонные переговоры с новоназначенной главой МИД Канады Анитой Ананд. Главной темой разговора было достижение справедливого и всеобъемлющего мира для Украины, пишет УНН со ссылкой на МИД Украины.
Я был рад провести первые телефонные переговоры с Анитой Ананд, новоназначенным министром иностранных дел Канады и давним другом Украины. Мы сосредоточились на дипломатических усилиях, направленных на достижение справедливого и всеобъемлющего мира для Украины. Я подтвердил, что полное и длительное прекращение огня как минимум на 30 дней остается необходимым для того, чтобы мирные усилия имели шанс на успех
Во время разговора Сибига и Ананд обсудили необходимость дополнительного санкционного давления на российскую федерацию, поскольку государство-агрессор продолжает отвергать прекращение огня и тормозить мирный процесс.
Я подчеркнул, что возможные меры могут касаться российского энергетического сектора, в частности, снижение предельной цены на нефть, а также введение дополнительных санкций против банковской системы россии, включая центральный банк
Главы МИД Украины и Канады также скоординировали дополнительные шаги и контакты для усиления международной поддержки нашего государства во время председательства Канады в G7.
Также Сибига пригласил Аниту Ананд в Украину в удобное для нее время.
Дополнение
Сибига встретился с алжирским коллегой Ахмедом Аттафом. Стороны обсудили двусторонние отношения, расширение сотрудничества, а также назначение посла Украины в Алжире, чтобы укрепить отношения между странами.
Андрей Сибига провел разговор с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас.