Сибіга пояснив, що дозволить не допустити загрозу війни в Європі

Примусити москву до миру можна лише суттєво підвищивши тиск, для цього потрібне посилення України та послаблення росії. Це дозволить не допустити загрозу війни в Німеччині та Європі загалом. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з главою МЗС Німеччини Йоганном Вадефулем, передає УНН.

Сибіга наголосив, що путін продовжує війну й росія щодня завдає удари по цивільним.

москва кидає у бій додаткові тисячі окупантів. На жаль, ми не бачимо готовності росії до завершення агресії. Замість припинення вогню на яке готова Україна, росія лише посилює терор. Замість мирного процесу, путін заявляє, що хоче захопити всю Україну. Примусити москву до миру можна лише суттєво підвищивши тиск, для цього потрібне посилення України та послаблення агресора. Це єдиний шлях до справедливого та тривалого миру в Європі. Це дозволить не допустити загрозу війни в Німеччині та Європі загалом - заявив Сибіга.

МЗС повідомляє, що Сибіга та Вадефул обговорили подальше посилення санкційного тиску на росію. Сибіга наголосив, що партнери вводять санкції проти росії не лише для підтримки України, а й для захисту самих себе, щоб позбавити російську воєнну машину ресурсів і захистити Європу.

У ході візиту глави МЗС відвідали німецьку систему IRIS-T та поспілкувалися з командиром, який працює на цій установці з перших днів. Військовий підтвердив, що німецька система довела свою високу якість та ефективність.

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Доповнення

Сибіга заявляв, що російська промисловість наразі здатна виробляти більше боєприпасів, ніж усі країни ЄС разом, тому посилення проти москви - це не лише про підтримку України, а й ЄС та НАТО, щоб зупинити російську воєнну машину.

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем повідомляв, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтримає нові санкції проти росії.