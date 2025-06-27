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росія здатна виробляти більше боєприпасів, ніж усі країни ЄС разом - Сибіга

Київ • УНН

 • 754 перегляди

Голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що росія виробляє більше боєприпасів, ніж усі країни ЄС разом. Він наголосив, що санкції проти рф є життєво важливими для зупинки російської воєнної машини заради безпеки не лише України, а й країн ЄС та НАТО.

росія здатна виробляти більше боєприпасів, ніж усі країни ЄС разом - Сибіга

російська промисловість наразі здатна виробляти більше боєприпасів, ніж усі країни ЄС разом, тому посилення проти москви - це не лише про підтримку України, а й ЄС та НАТО, щоб зупинити російську воєнну машину. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час пресконференції "Fair Play: Як змусити санкції працювати", передає кореспондент УНН.

Сьогодні санкції проти росії - це не лише про підтримку України. Ці санкції потрібні, на сам перед, самим державам ЄС і НАТО для того, щоб зупинити російську воєнну машину. Немає сумнівів, що російські вбивці планують розширення агресії на інші країни Європи. Вони нарощують оборонну промисловість безпрецедентними темпами. І це загрожує не лише Україні. росія зараз здатна виробляти більше боєприпасів, ніж усі країни ЄС разом. Тому в інтересах наших євроатлантичних партнерів - вже зараз максимально обмежити можливості росії виробляти засоби терору та агресії 

- сказав Сибіга.

Він зазначив, що Україна високо цінує ухвалення санкцій ЄС, адже охоплюють сотні категорій критично важливих товарів та тисячі фізичних і юридичних осіб.

Найближчим часом очікуємо ухвалення вже 18-го пакету. Він буде потужним та болючим для агресора. Насамперед йдеться про удар по енергетичних прибутках і вторинні санкції проти тих, хто допомагає агресорам. Санкції ЄС відіграють ключову роль у послабленні економічного і військово-технічного потенціалу росії. Санкції реально працюють, щоб не розповідала російська пропаганда. І, до речі, росія саме тому так сильно прагне їх послабити, обійти чи відтермінувати 

- додав Сибіга.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що РНБО рішенням встановлює завдання для державних інституцій, на тлі потреби синхронізувати санкції України та партнерів проти рф.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про синхронізацію санкцій України та партнерів проти рф.

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаНовини СвітуТехнології
Сибіга Андрій Іванович
НАТО
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна
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