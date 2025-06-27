росія здатна виробляти більше боєприпасів, ніж усі країни ЄС разом - Сибіга

російська промисловість наразі здатна виробляти більше боєприпасів, ніж усі країни ЄС разом, тому посилення проти москви - це не лише про підтримку України, а й ЄС та НАТО, щоб зупинити російську воєнну машину. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час пресконференції "Fair Play: Як змусити санкції працювати", передає кореспондент УНН.

Сьогодні санкції проти росії - це не лише про підтримку України. Ці санкції потрібні, на сам перед, самим державам ЄС і НАТО для того, щоб зупинити російську воєнну машину. Немає сумнівів, що російські вбивці планують розширення агресії на інші країни Європи. Вони нарощують оборонну промисловість безпрецедентними темпами. І це загрожує не лише Україні. росія зараз здатна виробляти більше боєприпасів, ніж усі країни ЄС разом. Тому в інтересах наших євроатлантичних партнерів - вже зараз максимально обмежити можливості росії виробляти засоби терору та агресії - сказав Сибіга.

Він зазначив, що Україна високо цінує ухвалення санкцій ЄС, адже охоплюють сотні категорій критично важливих товарів та тисячі фізичних і юридичних осіб.

Найближчим часом очікуємо ухвалення вже 18-го пакету. Він буде потужним та болючим для агресора. Насамперед йдеться про удар по енергетичних прибутках і вторинні санкції проти тих, хто допомагає агресорам. Санкції ЄС відіграють ключову роль у послабленні економічного і військово-технічного потенціалу росії. Санкції реально працюють, щоб не розповідала російська пропаганда. І, до речі, росія саме тому так сильно прагне їх послабити, обійти чи відтермінувати - додав Сибіга.

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