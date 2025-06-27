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Financial Times
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россия способна производить больше боеприпасов, чем все страны ЕС вместе - Сибига

Киев • УНН

 • 436 просмотра

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что россия производит больше боеприпасов, чем все страны ЕС вместе. Он подчеркнул, что санкции против РФ жизненно важны для остановки российской военной машины ради безопасности не только Украины, но и стран ЕС и НАТО.

россия способна производить больше боеприпасов, чем все страны ЕС вместе - Сибига

Российская промышленность сейчас способна производить больше боеприпасов, чем все страны ЕС вместе взятые, поэтому ужесточение санкций против москвы — это не только поддержка Украины, но и ЕС и НАТО, чтобы остановить российскую военную машину. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции "Fair Play: Как заставить санкции работать", передает корреспондент УНН.

Сегодня санкции против россии — это не только поддержка Украины. Эти санкции нужны, прежде всего, самим государствам ЕС и НАТО, чтобы остановить российскую военную машину. Нет сомнений, что российские убийцы планируют расширение агрессии на другие страны Европы. Они наращивают оборонную промышленность беспрецедентными темпами. И это угрожает не только Украине. россия сейчас способна производить больше боеприпасов, чем все страны ЕС вместе взятые. Поэтому в интересах наших евроатлантических партнеров — уже сейчас максимально ограничить возможности россии производить средства террора и агрессии 

- сказал Сибига.

Он отметил, что Украина высоко ценит принятие санкций ЕС, ведь они охватывают сотни категорий критически важных товаров и тысячи физических и юридических лиц.

В ближайшее время ожидаем принятия уже 18-го пакета. Он будет мощным и болезненным для агрессора. Прежде всего речь идет об ударе по энергетическим доходам и вторичных санкциях против тех, кто помогает агрессорам. Санкции ЕС играют ключевую роль в ослаблении экономического и военно-технического потенциала россии. Санкции реально работают, что бы ни рассказывала российская пропаганда. И, кстати, россия именно поэтому так сильно стремится их ослабить, обойти или отсрочить 

- добавил Сибига.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СНБО решением устанавливает задачи для государственных институций на фоне необходимости синхронизировать санкции Украины и партнеров против рф.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о синхронизации санкций Украины и партнеров против РФ.

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаНовости МираТехнологии
Андрей Сибига
НАТО
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
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