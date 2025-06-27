россия способна производить больше боеприпасов, чем все страны ЕС вместе - Сибига

Российская промышленность сейчас способна производить больше боеприпасов, чем все страны ЕС вместе взятые, поэтому ужесточение санкций против москвы — это не только поддержка Украины, но и ЕС и НАТО, чтобы остановить российскую военную машину. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции "Fair Play: Как заставить санкции работать", передает корреспондент УНН.

Сегодня санкции против россии — это не только поддержка Украины. Эти санкции нужны, прежде всего, самим государствам ЕС и НАТО, чтобы остановить российскую военную машину. Нет сомнений, что российские убийцы планируют расширение агрессии на другие страны Европы. Они наращивают оборонную промышленность беспрецедентными темпами. И это угрожает не только Украине. россия сейчас способна производить больше боеприпасов, чем все страны ЕС вместе взятые. Поэтому в интересах наших евроатлантических партнеров — уже сейчас максимально ограничить возможности россии производить средства террора и агрессии - сказал Сибига.

Он отметил, что Украина высоко ценит принятие санкций ЕС, ведь они охватывают сотни категорий критически важных товаров и тысячи физических и юридических лиц.

В ближайшее время ожидаем принятия уже 18-го пакета. Он будет мощным и болезненным для агрессора. Прежде всего речь идет об ударе по энергетическим доходам и вторичных санкциях против тех, кто помогает агрессорам. Санкции ЕС играют ключевую роль в ослаблении экономического и военно-технического потенциала россии. Санкции реально работают, что бы ни рассказывала российская пропаганда. И, кстати, россия именно поэтому так сильно стремится их ослабить, обойти или отсрочить - добавил Сибига.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СНБО решением устанавливает задачи для государственных институций на фоне необходимости синхронизировать санкции Украины и партнеров против рф.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о синхронизации санкций Украины и партнеров против РФ.