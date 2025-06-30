Сибига объяснил, что позволит предотвратить угрозу войны в Европе

Принудить москву к миру можно только существенно повысив давление, для этого необходимо усиление Украины и ослабление россии. Это позволит не допустить угрозы войны в Германии и Европе в целом. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Йоганном Вадефулем, передает УНН.

Сибига подчеркнул, что путин продолжает войну и россия ежедневно наносит удары по гражданским.

москва бросает в бой дополнительные тысячи оккупантов. К сожалению, мы не видим готовности россии к завершению агрессии. Вместо прекращения огня, на которое готова Украина, россия лишь усиливает террор. Вместо мирного процесса, путин заявляет, что хочет захватить всю Украину. Принудить москву к миру можно лишь существенно повысив давление, для этого необходимо усиление Украины и ослабление агрессора. Это единственный путь к справедливому и длительному миру в Европе. Это позволит не допустить угрозы войны в Германии и Европе в целом. - заявил Сибига.

МИД сообщает, что Сибига и Вадефуль обсудили дальнейшее усиление санкционного давления на россию. Сибига подчеркнул, что партнеры вводят санкции против россии не только для поддержки Украины, но и для защиты самих себя, чтобы лишить российскую военную машину ресурсов и защитить Европу.

В ходе визита главы МИД посетили немецкую систему IRIS-T и пообщались с командиром, который работает на этой установке с первых дней. Военный подтвердил, что немецкая система доказала свое высокое качество и эффективность.

Зеленский заявил, что рф может напасть на члена НАТО в течение пяти лет

Дополнение

Сибига заявлял, что российская промышленность сейчас способна производить больше боеприпасов, чем все страны ЕС вместе, поэтому усиление против москвы - это не только о поддержке Украины, но и ЕС и НАТО, чтобы остановить российскую военную машину.

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм сообщал, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поддержит новые санкции против россии.