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Сибига объяснил, что позволит предотвратить угрозу войны в Европе

Киев • УНН

 • 105 просмотра

Усиление Украины и ослабление россии путем санкций является единственным путем к миру, чтобы предотвратить угрозу войны в Германии и Европе. Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что россия усиливает террор, а не прекращает войну.

Сибига объяснил, что позволит предотвратить угрозу войны в Европе

Принудить москву к миру можно только существенно повысив давление, для этого необходимо усиление Украины и ослабление россии. Это позволит не допустить угрозы войны в Германии и Европе в целом. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Йоганном Вадефулем, передает УНН.

Сибига подчеркнул, что путин продолжает войну и россия ежедневно наносит удары по гражданским.

москва бросает в бой дополнительные тысячи оккупантов. К сожалению, мы не видим готовности россии к завершению агрессии. Вместо прекращения огня, на которое готова Украина, россия лишь усиливает террор. Вместо мирного процесса, путин заявляет, что хочет захватить всю Украину. Принудить москву к миру можно лишь существенно повысив давление, для этого необходимо усиление Украины и ослабление агрессора. Это единственный путь к справедливому и длительному миру в Европе. Это позволит не допустить угрозы войны в Германии и Европе в целом.

- заявил Сибига.

МИД сообщает, что Сибига и Вадефуль обсудили дальнейшее усиление санкционного давления на россию. Сибига подчеркнул, что партнеры вводят санкции против россии не только для поддержки Украины, но и для защиты самих себя, чтобы лишить российскую военную машину ресурсов и защитить Европу.

В ходе визита главы МИД посетили немецкую систему IRIS-T и пообщались с командиром, который работает на этой установке с первых дней. Военный подтвердил, что немецкая система доказала свое высокое качество и эффективность.

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Дополнение

Сибига заявлял, что российская промышленность сейчас способна производить больше боеприпасов, чем все страны ЕС вместе, поэтому усиление против москвы - это не только о поддержке Украины, но и ЕС и НАТО, чтобы остановить российскую военную машину.

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм сообщал, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поддержит новые санкции против россии.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
НАТО
Линдси Грэм
Дональд Трамп
Европейский Союз
ИРИС-Т
Германия
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
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