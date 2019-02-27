Супрун розказала, чим готування у мікрохвильовці краще за варіння

Супрун наголосила, що слід бути дуже уважним до посуду, особливо, якщо ви часто користуєтеся мікрохвильовкою. Коли готуєте чи розігріваєте їжу в печі - зверніть увагу на наступні правила:



Краще використовуйте скляний чи керамічний посуд.



Якщо користуєтесь пластиком для розігрівання чи вже підігрітої їжі - використовуйте лише призначений для цього пластмасовий посуд. Зазвичай на ньому є відповідне маркування.



Якщо такий посуд має пошкодження - не варто його використовувати. Це стосується старих, подряпаних чи тріснутих контейнерів. В них не тільки не варто розігрівати їжу, а й просто залишати гарячу.



Ніколи не нагрівайте та не зберігайте продукти в пластикових контейнерах, які не призначені для харчових продуктів.



Одним з міфів щодо мікрохвильової печі є те, що після нагрівання у ній їжа стає менш поживною.

Уляна Супрун наголосила, що багато корисних речовин руйнуються під час теплового впливу. Найбільш теплочутливими є водорозчинні вітаміни, такі як фолієва кислота, вітаміни В і С, які є в овочах. Саме тому важливо зважати на їхній спосіб приготування.

В одному з досліджень вимірювали кількість зруйнованого вітаміну С під час різного впливу тепла: варіння, готування на пару та в мікрохвильовці. Найбільш ефективним методом для збереження вітаміну виявилось пароваріння - руйнувалась лише десята частина. Під час готування в мікрохвильовці - приблизно чверть, найбільше внаслідок варіння - майже половина.

В інших випадках також було підтверджено, що готування в мікрохвильовці краще зберігає водорозчинні вітаміни. До прикладу, в шпинаті зберігається більше фолієвої кислоти під час готування в мікрохвильовці, аніж просто на плиті.

Коли йдеться про овочі, додавання води під час готування може значно прискорити втрату поживних речовин. Наприклад, броколі, приготовані в мікрохвильовці у воді, втрачають велику кількість антиоксидантів (від 74% до 97%). Водночас це впливає і на смакові якості. Готування на пару чи з малою кількістю води, навпаки, зберігає поживні речовини.

Але в цілому працює правило - що менше їжа піддається нагріванню, то більше поживних речовин вона зберігає. Мікрохвильова піч також краща за варіння тим, що вітаміни не виварюються у воду, а саме приготування займає менше часу, що також сприяє їхньому збереженню.

Нагадаємо, раніше Супрун закликала українців відмовитись від бутербродів з ковбасою.