Супрун рассказала, чем готовка в микроволновке лучше варки

Супрун подчеркнула, что следует быть очень внимательным к посуде, особенно, если вы часто пользуетесь микроволновкой. Когда готовите или разогреваете пищу в печи - обратите внимание на следующие правила:



Лучше используйте стеклянную или керамическую посуду.



Если пользуетесь пластиком для разогрева или уже подогретой пищи - используйте предназначенную для этого пластмассовую посуду. Обычно на ней есть соответствующая маркировка.



Если такая посуда имеет повреждения - не стоит ее использовать. Это касается старых, поцарапанных или треснувших контейнеров. В них не только не стоит разогревать пищу, но и просто оставлять горячей.



Никогда не нагревайте и не храните продукты в пластиковых контейнерах, которые не предназначены для пищевых продуктов.



Одним из мифов о микроволновой печи является то, что после нагрева в ней пища становится менее питательной.

Ульяна Супрун отметила, что многие полезные вещества разрушаются при тепловом воздействии. Наиболее теплочувствительными являются водорастворимые витамины, такие как фолиевая кислота, витамины В и С, которые есть в овощах. Именно поэтому важно учитывать их способ приготовления.

В одном из исследований измеряли количество разрушенного витамина С во время разного воздействия тепла: варка, приготовление на пару и в микроволновке. Наиболее эффективным методом для сохранения витамина оказалось пароварение - разрушалась лишь десятая часть. Во время приготовления в микроволновке - примерно четверть, больше в результате варки - почти половина.

В других случаях также было подтверждено, что приготовление в микроволновке лучше сохраняет водорастворимые витамины. К примеру, в шпинате сохраняется больше фолиевой кислоты во время приготовления в микроволновке, чем просто на плите.

Когда речь идет об овощах, добавление воды во время приготовления может значительно ускорить потерю питательных веществ. Например, брокколи, при готовке в микроволновке в воде, теряет большое количество антиоксидантов (от 74% до 97%). В то же время это влияет и на вкусовые качества. Приготовление на пару или с малым количеством воды, наоборот, сохраняет питательные вещества.

Но в целом работает правило - чем меньше пища подвергается нагреванию, тем больше питательных веществ она сохраняет. Микроволновая печь также лучше варки тем, что витамины не вывариваются в воду, а само приготовление занимает меньше времени, что также способствует их сохранению.

Напомним, ранее Супрун призвала украинцев отказаться от бутербродов с колбасой.