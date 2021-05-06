Сумніваєшся – перевір: як дізнатися імунну відповідь на вакцину від COVID-19

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“Є такий організм, який після якогось виснаження не продукує необхідну кількість антитіл, тому їхня кількість є різна і, відповідно, захист різний. Якщо організм ослаблений і має якісь природні дефекти, він може мати нижчий рівень антитіл, ніж передбачений виробником вакцини. Тому хто має сумніви, хто після тяжкої хвороби, — нехай зробить ІФА-тест на антитіла, але трошки відтермінує, щоб дати організмові час відновитися і тоді виробляти адекватну кількість антитіл”, — розповів Гайдук.

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Лікар-інфекціоніст зауважує, що під час проведення наукових досліджень щодо ефективності вакцин від COVID-19, також перевіряють ефективність імунної відповіді. Саме на основі збору таких даних визначають можливість вакцин захищати від хвороб.

“Про ефективність вакцини говорить, що після вакцинації через 3-4 тижні титр антитіл підіймається до конкретного рівня. Якщо нижче необхідного для захисту — то тоді ця вакцина просто не проходить на ринок”, — резюмував він.