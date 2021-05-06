Сомневаешься - проверь: как узнать иммунный ответ на вакцину от COVID-19

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КИЕВ. 6 мая. УНН. Делать ИФА-тест на антитела к COVID-19 имеет смысл тогда, когда человек хочет узнать адекватность иммунного ответа собственного организма. Делать это нужно через 3-4 недели после второй дозы вакцины от COVID-19, рассказал УНН в комментарии врач-инфекционист Игорь Гайдук.

Цитата

“Есть такой организм, который после какого-то истощения не производит необходимое количество антител, поэтому их количество разное и, соответственно, защита разная. Если организм ослаблен и имеет какие-то природные дефекты, он может иметь более низкий уровень антител, чем предусмотренный производителем вакцины. Поэтому кто сомневается, кто после тяжелой болезни, — пусть сделает ИФА-тест на антитела, но немножко отсрочит, чтобы дать организму время восстановиться и тогда производить адекватное количество антител”, — рассказал Гайдук.

Детали

Врач-инфекционист отмечает, что во время проведения научных исследований по эффективности вакцин от COVID-19, также проверяют эффективность иммунного ответа. Именно на основе сбора таких данных определяют возможность вакцин защищать от болезней.

“Об эффективности вакцины говорит, что после вакцинации через 3-4 недели титр антител поднимается к конкретному уровню. Если ниже необходимого для защиты — тогда эта вакцина просто не проходит на рынок”, — резюмировал он.

 

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