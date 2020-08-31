Суд залишив в силі заставу і електронний браслет для "Пуми"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Київський апеляційний суд залишив у силі носіння електронного браслета та розмір застави у понад 160 тисяч грн для ветеранки АТО Інни Грищенко, позивний якої "Пума". Про це журналісту УНН повідомив її адвокат Віталій Ковальчук.
“Формально суд скасував ухвалу слідчого судді Печерського районного суду, а постановив свою ухвалу в якій залишив ті самі обов’язки (носіння електронного браслета та розмір застави ред.)”, — сказав Ковальчук.
За його словами, розмір застави становить 168 тисяч 160 грн.
“Додаткові обов’язки (покладені на Грищенко - ред.), серед яких браслет... до 16 вересня”, — розповів адвокат.
Раніше повідомлялось про затримання чоловіка “Пуми” — Владислава Грищенка, позивний “Буча”. Причина затримання — підозра в замаху на підприємця з Івано-Франківської області. Його дружину затримали у цій же справі.
Згодом Генеральний прокурор Руслан Рябошапка повідомив, що подружжя Грищенків також перевіряють на причетність до убивства у 2016 році журналіста Павла Шеремета.
Пізніше правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.