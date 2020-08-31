Суд оставил в силе залог и электронный браслет для "Пумы"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Киевский апелляционный суд оставил в силе ношение электронного браслета и размер залога в более 160 тыс. грн для ветеранки АТО Инны Грищенко, позывной которой "Пума". Об этом журналисту УНН сообщил ее адвокат Виталий Ковальчук.
"Формально суд отменил постановление следственного судьи Печерского районного суда, а постановил свое решение в котором оставил те же обязанности (ношение электронного браслета и размер залога - ред.)", - сказал Ковальчук.
По его словам, размер залога составляет 168 тыс. 160 грн.
"Дополнительные обязанности (возложенные на Грищенко - ред.), среди которых браслет ... до 16 сентября", - рассказал адвокат.
Ранее сообщалось о задержании мужа "Пумы" - Владислава Грищенко, позывной "Буча". Причина задержания - подозрение в покушении на предпринимателя из Ивано-Франковской области. Его жену задержали по этому же делу.
Впоследствии Генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил, что супругов Грищенко также проверяют на причастность к убийству в 2016 году журналиста Павла Шеремета.
Позже правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.