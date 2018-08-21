Суд переніс на вересень розгляд справи щодо вбивства Бузини
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Шевченківський районний суд Києва переніс на 26 вересня розгляд кримінального провадження за обвинуваченням Андрія Медведька та Дениса Поліщука у вбивстві журналіста Олеся Бузини, передає кореспондент УНН.
На початку судового засідання прокурор заявив відвід секретарю судового засідання на підставі того, що той до початку судового засідання спілкувався з присяжними. Цей факт, на думку прокурора, викликає сумніви у неупередженості секретаря.
У свою чергу суд присяжних після перебування у нарадчій кімнаті відмовив у задоволенні заяви прокурора, визнавши її безпідставною.
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“У задоволенні заяви прокурора про відвід секретаря у судовому засіданні відмовити. Ухвала набирає сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає”, — йдеться у судовому рішенні.
Суд нагадав прокурору, що саме в обов’язки секретаря входить встановлення явки учасників судового процесу, встановлення їхньої особи, повноважень, роздача пам’яток про права та обов’язки тощо.
Варто зазначити, що у зв’язку із закінченням часу, який було виділено на сьогоднішнє судове засідання, а також зайнятість судді в інших справах суд ухвалив спочатку перенести судовий процес на 30 серпня. Але через те, що адвокат Андрій Федур буде перебувати в закордонному відрядженні у засіданні оголошено перерву до 10:00 26 вересня.
Нагадаємо, 27 червня 2017 року прокуратура Києва завершила досудове розслідування щодо Андрія Медведька і Дениса Поліщука, яких підозрюють у вбивстві журналіста Олеся Бузини.
16 квітня 2015 року вдень у дворі власного будинку був розстріляний журналіст Олесь Бузина. Він отримав 4 вогнепальних поранення, одне з яких у голову.
МВС оголосило підозри у вбивстві журналіста і письменника Бузини двом жителям столиці — Андрію Медведьку та Денису Поліщуку. Підозрюваних затримали 18 червня.