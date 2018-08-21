Суд перенес на сентябрь рассмотрение дела об убийстве Бузины
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Шевченковский районный суд Киева перенес на 26 сентября рассмотрение уголовного производства по обвинению Андрея Медведько и Дениса Полищука в убийстве журналиста Олеся Бузины, передает корреспондент УНН.
В начале судебного заседания прокурор заявил отвод секретарю судебного заседания на основании того, что он до начала судебного заседания общался с присяжными. Этот факт, по мнению прокурора, вызывает сомнения в беспристрастности секретаря.
В свою очередь суд присяжных после пребывания в совещательной комнате отказал в удовлетворении заявления прокурора, признав его безосновательным.
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“В удовлетворении заявления прокурора об отводе секретаря в судебном заседании отказать. Постановление вступает в силу с момента его объявления и обжалованию не подлежит”, — говорится в судебном решении.
Суд напомнил прокурору, что именно в обязанности секретаря входит установление явки участников судебного процесса, установления их личности, полномочий, раздача памяток о правах и обязанностях и тому подобное.
Стоит отметить, что в связи с окончанием времени, которое было выделено на сегодняшнее судебное заседание, а также занятости судьи по другим делам суд постановил сначала перенести судебный процесс на 30 августа. Но из-за того, что адвокат Андрей Федур будет находиться в заграничной командировке, в заседании объявлен перерыв до 10:00 26 сентября.
Напомним, 27 июня 2017 года прокуратура Киева завершила досудебное расследование в отношении Андрея Медведько и Дениса Полищука, которых подозревают в убийстве журналиста Олеся Бузины.
16 апреля 2015 года днем во дворе собственного дома был расстрелян журналист Олесь Бузина. Он получил 4 огнестрельных ранения, одно из которых в голову.
МВД объявило подозрения в убийстве журналиста и писателя Бузины двум жителям столицы — Андрей Медведько и Денису Полищуку. Подозреваемых задержали 18 июня.