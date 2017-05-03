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Столичного військового заарештували за хабар в 15 тис. дол.

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Заарештовано військовослужбовця-хабарника, який за 15 тис. доларів США намагався надати підлеглих військовослужбовців-контрактників для охорони приватного товариства. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.

Столичного військового заарештували за хабар в 15 тис. дол.

Дарницький районний суд міста Києва за клопотанням військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону України обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із внесенням застави службовій особі однієї з військових частин Нацгвардії України в місті Києві, який за 15 тис. доларів США, без укладання відповідного договору, намагався надати підлеглих військовослужбовців-контрактників для охорони об’єктів товариства.

Військовою прокуратурою йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

Нагадаємо, військовослужбовець був викритий у ході спільної операції, що проводилась військовою прокуратурою Дарницького гарнізону та Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.

Як повідомляв УНН, військового заарештували за незаконний збут зброї на Дніпропетровщині.

Українські Національні Новини

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