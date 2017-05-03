Столичного военного арестовали за взятку в 15 тыс. долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Арестован военнослужащий-взяточник, который за 15 тыс. долларов США пытался оказать подчиненных военнослужащих-контрактников для охраны частного общества. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Дарницкий районный суд города Киева по ходатайству военной прокуратуры Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с внесением залога должностному лицу одной из воинских частей Нацгвардии Украины в городе Киеве, который за 15 тыс. долларов США, без заключения соответствующего договора, пытался оказать подчиненных военнослужащих-контрактников для охраны объектов общества.
Военной прокуратурой ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.
Напомним, военнослужащий был уличен в ходе совместной операции, проводимой военной прокуратурой Дарницкого гарнизона и Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.
Как сообщал УНН, военного арестовали за незаконный сбыт оружия в Днепропетровской области.