Став відомий час зустрічі Ради директорів МВФ по Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Міжнародний валютний фонд призначив Раду директорів щодо співробітництва з Україною на 14:00 18 грудня за місцевим часом. Про це УНН розповіли джерела в МВФ.
"Зустріч Ради директорів (по Україні – ред.) відбудеться близько дев’ятої вечора за київським часом (близько 14:00 за Вашингтоном – ред.). Після засідання одразу ж буде оприлюднено прес-реліз за його результатами", - розповіли в МВФ.
Так, на порядку денному Ради директорів МВФ на 18 грудня темою значиться “Україна — Запит про угоду Stand-by та скасування договору в рамках Розширеного фонду”.
Як повідомляв УНН, Міжнародний Валютний Фонд у вівторок прийме рішення щодо точної суми і дати виплат для України за програмою stand-by.
Нагадаємо, Національний банк України очікує на отримання чергового траншу від Міжнародного валютного фонду до 25 грудня.