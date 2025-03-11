Держдеп назвав час зустрічі делегацій США та України в Саудівській Аравії
Київ • УНН
Держдепартамент США оголосив час зустрічі делегацій в Джидді 11 березня. Зустріч відбудеться об 11:00 за київським часом за участю високопосадовців обох країн.
Державний департамент США оголосив час зустрічі делегацій України та Сполучених Штатів в Джидді у Саудівській Аравії 11 березня, пише УНН.
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"12:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом) - держсекретар Рубіо та радник з національної безпеки Майк Волц зустрінуться з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком та міністром оборони України Рустемом Умєровим у Джидді, Саудівська Аравія", - ідеться у повідомленні.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що у переговорах з США у Саудівській Аравії буде чотири представники від України. Українська команда буде складатися з Андрія Єрмака, Андрія Сибіги, Рустема Умєрова та Павла Паліси.
За словами Президента, з боку України буде чітка налаштованість на конструктив, і "сподіваємось, що вдасться обговорити й погодити необхідні рішення та кроки".
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про прибуття для зустрічі з американською делегацією в Джидді, вказавши, що на порядку денному української сторони - захист українських інтересів та чітке бачення завершення війни.
Від США делегацію очолить держсекретар Марко Рубіо. Перед переговорами Рубіо заявив, що під час переговорів в Саудівській Аравії Америка хоче почути від України, на які поступки вона може піти заради миру.