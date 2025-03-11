Госдеп назвал время встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии
Киев • УНН
Государственный департамент США объявил время встречи делегаций в Джидде 11 марта. Встреча состоится в 11:00 по киевскому времени с участием высокопоставленных чиновников обеих стран.
Государственный департамент США объявил время встречи делегаций Украины и Соединенных Штатов в Джидде в Саудовской Аравии 11 марта, пишет УНН.
Детали
"12:00 по местному времени (11:00 по Киеву) - госсекретарь Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц встретятся с министром иностранных дел Украины Андреем Сыбигой, руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Джидде, Саудовская Аравия", - говорится в сообщении.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в переговорах с США в Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Украинская команда будет состоять из Андрея Ермака, Андрея Сыбига, Рустема Умерова и Павла Палисы.
По словам Президента, с украинской стороны будет четкая настройка на конструктив, и "надеемся, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги".
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о прибытии для встречи с американской делегацией в Джидде, указав, что в повестке дня украинской стороны - защита украинских интересов и четкое видение завершения войны.
От США делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио. Перед переговорами Рубио заявил, что во время переговоров в Саудовской Аравии Америка хочет услышать от Украины, на какие уступки она может пойти ради мира.