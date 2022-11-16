США подвоять зусилля для відновлення енергосистеми України: Кулеба поговорив із Блінкеном
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен під час розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою повідомив, що Сполучені Штати разом з країнами G7 та ЄС подвоять зусилля для відновлення української енергетичної системи, передає УНН із посиланням на сайт МЗС.
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"Детальна розмова з державним секретарем Ентоні Блінкеном щодо російського ракетного терору – його масштабів, цілей та наслідків. Я наголосив, що відповідь на те, що сталося в Польщі, має бути жорсткою та принциповою. Вдячний за підтвердження того, що США подвоять зусилля для відновлення нашої енергетичної системи разом з G7 та ЄС", – повідомив Кулеба.
Нагадаємо
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що 15 листопада росіяни завдали чергового спланованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Він назвав ситуацію "критичною". Найбільше влучань зафіксували в центрі та на півночі.
Зокрема, було пошкоджено високовольтні підстанції та ТЕЦ.