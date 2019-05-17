Справу клубу Зінченка передали в Арбітражну палату УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Після завершення власного розслідування і консультацій з іншими членами незалежної слідчої палати Інстанції УЄФА з фінансового контролю клубів (ІФКК) головний слідчий передав справу "Манчестер Сіті" в Арбітражну палату ІФКК, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
"Слідча палата ІФКК відкрила офіційне розслідування відносно "Манчестер Сіті" 7 березня 2019 року на предмет можливих порушень правил фінансового "фейр-плей", які були оприлюднені в різних засобах масової інформації", - сказано у заяві Асоціації.
Окрім того, УЄФА не даватиме додаткових коментарів, поки Арбітражна палата ІФКК не винесе рішення щодо цієї справи.
Варто відзначити, що раніше ЗМІ публікували матеріали згідно яким клубу, за який виступає Олександр Зінченко, загрожує виключення із єврокубків.