Дело клуба Зинченко передали в Арбитражную палату УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. После завершения собственного расследования и консультаций с другими членами независимой следственной палаты Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) главный следователь передал дело "Манчестер Сити" в Арбитражную палату ИФКК, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
“Следственная палата ИФКК открыла официальное расследование в отношении „Манчестер Сити“ 7 марта 2019 года на предмет возможных нарушений правил финансового „фэйр-плей“, которые были обнародованы в различных средствах массовой информации”, — говорится в заявлении Ассоциации.
Кроме того, УЕФА не будет давать дополнительных комментариев, пока Арбитражная палата ИФКК не вынесет решение по этому делу.
Стоит отметить, что ранее СМИ публиковали материалы по которым клубу, за который выступает Александр Зинченко, грозит исключение из еврокубков.