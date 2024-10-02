Споживання електрики тримається на одному рівні, на ранок без світла 654 населені пункти - Укренерго

Споживання електроенергії тримається на одному рівні і відповідає сезонним показникам. Вночі російські БПЛА атакували енергооб’єкти на Сумщині. Через бойові дії та з інших причин на ранок були знеструмлені 654 населені пункти. Українців закликали користуватися потужними електроприладами в денні години – з 10:00 до 16:00. Про це повідомили у середу у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Вночі російські БПЛА атакували енергооб’єкти на Сумщині. Було пошкоджене обладнання, внаслідок чого знеструмлена значна кількість споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після отримання дозволів від військовослужбовців. Наразі частина споживачів вже заживлена, але роботи ще тривають