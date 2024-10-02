Споживання електрики тримається на одному рівні, на ранок без світла 654 населені пункти - Укренерго
Київ • УНН
Російські БПЛА атакували енергооб'єкти на Сумщині, пошкодивши обладнання. Через бойові дії та інші причини 654 населені пункти залишились без електрики, споживання відповідає сезонним показникам.
Споживання електроенергії тримається на одному рівні і відповідає сезонним показникам. Вночі російські БПЛА атакували енергооб’єкти на Сумщині. Через бойові дії та з інших причин на ранок були знеструмлені 654 населені пункти. Українців закликали користуватися потужними електроприладами в денні години – з 10:00 до 16:00. Про це повідомили у середу у НЕК "Укренерго", пише УНН.
Вночі російські БПЛА атакували енергооб’єкти на Сумщині. Було пошкоджене обладнання, внаслідок чого знеструмлена значна кількість споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після отримання дозволів від військовослужбовців. Наразі частина споживачів вже заживлена, але роботи ще тривають
Деталі
Споживання, як вказано, утримується на рівні, що відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 2 жовтня, його рівень, станом на 9:30, був таким же, як і попереднього дня – у вівторок.
"В години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Тому користуватись потужними електроприладами краще у період найефективнішої роботи СЕС – з 10:00 до 16:00", - вказали в НЕК.
Імпорт
Відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 3 435 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 939 МВт.
Знеструмлення
Через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 654 населені пункти.
Зокрема, через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Чернігівській, Херсонській, Одеській областях.
Ситуація на ЗАЕС
"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.33 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - вказали у Міненерго.