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Потребление электричества держится на одном уровне, на утро без света 654 населенных пункта - Укрэнерго

Потребление электричества держится на одном уровне, на утро без света 654 населенных пункта - Укрэнерго

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 09:59  •  8850 просмотра

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Российские БПЛА атаковали энергообъекты на Сумщине, повредив оборудование. Из-за боевых действий и других причин 654 населенных пункта остались без электричества, потребление соответствует сезонным показателям.

Потребление электроэнергии держится на одном уровне и соответствует сезонным показателям. Ночью российские БПЛА атаковали энергообъекты на Сумщине. Из-за боевых действий и по другим причинам на утро были обесточены 654 населенных пункта. Украинцев призвали пользоваться мощными электроприборами в дневные часы - с 10:00 до 16:00. Об этом сообщили в среду в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Ночью российские БПЛА атаковали энергообъекты на Сумщине. Было повреждено оборудование, в результате чего обесточено значительное количество потребителей. Аварийно-восстановительные работы начались сразу после получения разрешений от военнослужащих. Сейчас часть потребителей уже запитана, но работы еще продолжаются

- сообщили в Укрэнерго.

Детали

Потребление, как указано, удерживается на уровне, соответствующем сезонным показателям. Сегодня, 2 октября, его уровень, по состоянию на 9:30, был таким же, как и в предыдущий день - во вторник.

"В часы максимального потребления в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. Поэтому пользоваться мощными электроприборами лучше в период эффективной работы СЭС - с 10:00 до 16:00", - указали в НЭК.

Импорт

Будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 3 435 МВт/ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 939 МВт.

Обесточивание

Из-за боевых действий и по другим причинам сегодня утром полностью или частично обесточены 654 населенных пункта.

В частности, из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Херсонской, Одесской областях.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.33 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - указали в Минэнерго.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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