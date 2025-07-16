Спека ненадовго відступить: прогноз погоди в Україні на 17-18 липня

$41.820.01
48.800.09
ukenru
У Миколаєві чоловіка побили співробітники ТЦК: ДБР відкрило провадження
Ексклюзив
09:44 • 11442 перегляди
У Миколаєві чоловіка побили співробітники ТЦК: ДБР відкрило провадження
09:05 • 25967 перегляди
Зустріч країн-власників Patriot для координації допомоги Україні очікується наступного тижня - ЗМІ
Ексклюзив
07:08 • 43736 перегляди
Перестановки в Кабміні: сьогодні буде засідання фракції, Свириденко представить кандидатів у міністри
16 липня, 03:38 • 59467 перегляди
Трамп заявив, що перші ракети Patriot уже відвантажуються союзникам
15 липня, 19:40 • 152978 перегляди
Фольклористка, професорка і нова мовна омбудсменка: що відомо про Олену Івановську
Ексклюзив
15 липня, 12:51 • 207543 перегляди
Авіаційна галузь тримає небо: Україна може стати форпостом технологій або втратити ще одну стратегічну сферу
15 липня, 10:57 • 227252 перегляди
У скільки українцям обійдеться навчання за кордоном: топ-10 іноземних вишів
15 липня, 10:52 • 106658 перегляди
ВР схвалила продовження мобілізації - нардеп
15 липня, 10:23 • 127986 перегляди
2,5 мільйона на обвинуваченого у хабарництві: українці фінансують комфорт нардепа Кузьміних
Ексклюзив
15 липня, 07:14 • 76225 перегляди
Посилення тиску з боку Трампа не вплине на плани путіна - політолог
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+29°
2.7м/с
42%
745мм
Популярнi новини
Адміністрація Трампа наказала припинити розгортання 2 тис. нацгвардійців після протестів16 липня, 01:28 • 26456 перегляди
Головний рабин України передав Келлогу подарунок для Трампа16 липня, 01:41 • 71114 перегляди
США і країни Європи встановили дедлайн для нової ядерної угоди з Іраном: деталі06:00 • 39243 перегляди
Зірки "Носферату" повертаються: Аарон Тейлор-Джонсон і Лілі-Роуз Депп можуть знову зустрітися у новому фільмі07:38 • 45948 перегляди
У Миколаєві чоловіка побили люди у військовій формі: справу розслідує ДБР
Ексклюзив
08:23 • 24656 перегляди
Публікації
Фольклористка, професорка і нова мовна омбудсменка: що відомо про Олену Івановську15 липня, 19:40 • 152795 перегляди
Defence City на фінішній прямій до голосування: хто стане резидентом нової моделі підтримки оборонно-промислового комплексу?15 липня, 18:14 • 92297 перегляди
Понад пʼять місяців без рішення: маркетингові договори досі під забороною, а ринок чекає на чіткі правила15 липня, 16:31 • 95879 перегляди
Авіаційна галузь тримає небо: Україна може стати форпостом технологій або втратити ще одну стратегічну сферу
Ексклюзив
15 липня, 12:51 • 207407 перегляди
У скільки українцям обійдеться навчання за кордоном: топ-10 іноземних вишів15 липня, 10:57 • 227130 перегляди
Актуальнi люди
Шмигаль Денис Анатолійович
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вінницька область
Харківська область
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Крипто, домашній пес героя "Супермена", надихає багатьох глядачів фільму завести власного суперпесика09:55 • 13579 перегляди
Зірки "Носферату" повертаються: Аарон Тейлор-Джонсон і Лілі-Роуз Депп можуть знову зустрітися у новому фільмі07:38 • 47551 перегляди
Трамп привласнив собі оригінальний трофей Клубного чемпіонату світу, а “Челсі” отримає копію15 липня, 14:33 • 50473 перегляди
Азілія Бенкс звинуватила Конора Макгрегора у сексуальних домаганнях і оприлюднила інтимні фото бійця15 липня, 13:05 • 68504 перегляди
Невидану музику Бейонсе викрали з авто під час туру Cowboy Carter15 липня, 08:20 • 97631 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Ґардіан
Fox News
The New York Times
Шахед-136

Спека ненадовго відступить: прогноз погоди в Україні на 17-18 липня

Київ • УНН

 • 1364 перегляди

17 липня в Україні очікується спекотна погода до +36 градусів, місцями пройдуть короткочасні дощі. 18 липня температура знизиться до +20-26 градусів, зливи накриють захід, північ, Вінниччину та Черкащину.

Спека ненадовго відступить: прогноз погоди в Україні на 17-18 липня

В Україні у четвер, 17 липня, очікується спекотна погода. Натомість наступного дня, у п’ятницю 18 липня, в деяких регіонах температура повітря знизиться. Місцями пройдуть дощі з грозами, попередила народна синоптикиня Наталія Діденко, пише УНН.

Погода в Україні 17-18 липня

Завтра, 17-го липня, помірні градуси переважатимуть на заході України, на Сумщині, Полтавщині та навіть частково на Дніпропетровщині. Очікується +20…+27 градусів. На решті території України протягом дня +27+32 градуси, на сході та місцями на півдні +32…+36 градусів

- повідомила Діденко.

Синоптикиня також повідомила, що короткочасні дощі з грозами, місцями із шквалом та градом, пройдуть у західних областях, Сумщині, Полтавщині. Увечері дощі пройдуть у Харківській та Одеській областях. На решті території України - без опадів.

У п’ятницю, 18-го липня, в більшості областей України температура повітря знизиться до +20…+26 градусів. На півдні очікується +25…+29 градусів. Лише на Запоріжжі до очікується +33 градусів. Також на крайньому сході України у п'ятницю очікується сильна спека.

А ще й зливи пройдуть 18-го липня на заході, півночі, Вінниччині, Черкащині та вночі на Одещині. На жаль, південна частина та переважно східна й надалі потерпатимуть від надмірно сухої погоди

- повідомила Діденко.

Погода в Києві 17-18 липня

У Києві у четвер, 17 липня очікується протягом дня +26…+27 градусів. Обійдеться без опадів. 18 липня очікуються зливи та зниження температури повітря до +20…+23 градусів.

Це - ненадовго, літо своє візьме

- попередила синоптикиня.

Доповнення

Споживання електроенергії в Україні зросло на 5,1% через спеку та низьку ефективність сонячних електростанцій. 8 населених пунктів у двох областях знеструмлено через негоду.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Погода та довкілля
Вінницька область
Черкаська область
Харківська область
Полтавська область
Одеська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Україна
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9