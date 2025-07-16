Спека ненадовго відступить: прогноз погоди в Україні на 17-18 липня

В Україні у четвер, 17 липня, очікується спекотна погода. Натомість наступного дня, у п’ятницю 18 липня, в деяких регіонах температура повітря знизиться. Місцями пройдуть дощі з грозами, попередила народна синоптикиня Наталія Діденко, пише УНН.

Погода в Україні 17-18 липня

Завтра, 17-го липня, помірні градуси переважатимуть на заході України, на Сумщині, Полтавщині та навіть частково на Дніпропетровщині. Очікується +20…+27 градусів. На решті території України протягом дня +27+32 градуси, на сході та місцями на півдні +32…+36 градусів - повідомила Діденко.

Синоптикиня також повідомила, що короткочасні дощі з грозами, місцями із шквалом та градом, пройдуть у західних областях, Сумщині, Полтавщині. Увечері дощі пройдуть у Харківській та Одеській областях. На решті території України - без опадів.

У п’ятницю, 18-го липня, в більшості областей України температура повітря знизиться до +20…+26 градусів. На півдні очікується +25…+29 градусів. Лише на Запоріжжі до очікується +33 градусів. Також на крайньому сході України у п'ятницю очікується сильна спека.

А ще й зливи пройдуть 18-го липня на заході, півночі, Вінниччині, Черкащині та вночі на Одещині. На жаль, південна частина та переважно східна й надалі потерпатимуть від надмірно сухої погоди - повідомила Діденко.

Погода в Києві 17-18 липня

У Києві у четвер, 17 липня очікується протягом дня +26…+27 градусів. Обійдеться без опадів. 18 липня очікуються зливи та зниження температури повітря до +20…+23 градусів.

Це - ненадовго, літо своє візьме - попередила синоптикиня.

Доповнення

Споживання електроенергії в Україні зросло на 5,1% через спеку та низьку ефективність сонячних електростанцій. 8 населених пунктів у двох областях знеструмлено через негоду.