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Жара ненадолго отступит: прогноз погоды в Украине на 17-18 июля

Киев • УНН

 • 876 просмотра

17 июля в Украине ожидается жаркая погода до +36 градусов, местами пройдут кратковременные дожди. 18 июля температура снизится до +20-26 градусов, ливни накроют запад, север, Винницкую и Черкасскую области.

Жара ненадолго отступит: прогноз погоды в Украине на 17-18 июля

В Украине в четверг, 17 июля, ожидается жаркая погода. Однако на следующий день, в пятницу 18 июля, в некоторых регионах температура воздуха снизится. Местами пройдут дожди с грозами, предупредила народный синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

Погода в Украине 17-18 июля

Завтра, 17-го июля, умеренные градусы будут преобладать на западе Украины, в Сумской, Полтавской и даже частично в Днепропетровской областях. Ожидается +20…+27 градусов. На остальной территории Украины в течение дня +27+32 градуса, на востоке и местами на юге +32…+36 градусов

- сообщила Диденко.

Синоптик также сообщила, что кратковременные дожди с грозами, местами со шквалом и градом, пройдут в западных областях, Сумской, Полтавской. Вечером дожди пройдут в Харьковской и Одесской областях. На остальной территории Украины - без осадков.

В пятницу, 18-го июля, в большинстве областей Украины температура воздуха снизится до +20…+26 градусов. На юге ожидается +25…+29 градусов. Только в Запорожье ожидается до +33 градусов. Также на крайнем востоке Украины в пятницу ожидается сильная жара.

А еще и ливни пройдут 18-го июля на западе, севере, Винницкой, Черкасской и ночью в Одесской областях. К сожалению, южная часть и преимущественно восточная и в дальнейшем будут страдать от чрезмерно сухой погоды

- сообщила Диденко.

Погода в Киеве 17-18 июля

В Киеве в четверг, 17 июля ожидается в течение дня +26…+27 градусов. Обойдется без осадков. 18 июля ожидаются ливни и снижение температуры воздуха до +20…+23 градусов.

Это - ненадолго, лето свое возьмет

- предупредила синоптик.

Дополнение

Потребление электроэнергии в Украине выросло на 5,1% из-за жары и низкой эффективности солнечных электростанций. 8 населенных пунктов в двух областях обесточены из-за непогоды.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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