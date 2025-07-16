Негода залишила без світла жителів у двох областях, споживання зросло, обмежень не передбачається

Споживання електроенергії зросло. Негода знеструмила 8 населених пунктів у двох областях. Споживайте електроенергію слід раціонально протягом всієї доби. Про це повідомили у НЕК "Укренерго" у середу, пише УНН.

Споживання

"Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 16 липня, станом на 9:30, воно було на 5,1% вищим, ніж в цей же час попереднього дня. Причина - спекотна погода на всій території України. А також - висока хмарність та дощ у частині західних областей, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення енергоспоживання із загальної мережі", - повідомили в компанії.

Учора, 15 липня, добовий максимум споживання був увечері - на тому ж рівні, що й попереднього дня.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають. "Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально", - наголосили у НЕК.

У Міненерго зазначили, що "застосовуються всі необхідні заходи для підтримки стабільної роботи енергосистеми".

"Станом на 16 липня система збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено", - вказали у Міненерго.

Негода

"Через несприятливі метеоумови (гроза, пориви вітру) - на ранок повністю або частково були знеструмлені 8 населених пунктів у двох областях", - ідеться у повідомленні.

Ремонтні бригади обленерго відновлюють пошкоджені лінії, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.