Непогода оставила без света жителей двух областей, потребление возросло, ограничений не предвидится

Потребление электроэнергии возросло. Непогода обесточила 8 населенных пунктов в двух областях. Потреблять электроэнергию следует рационально в течение всех суток. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" в среду, пишет УНН.

Потребление

"Потребление электроэнергии возросло. Сегодня, 16 июля, по состоянию на 9:30, оно было на 5,1% выше, чем в это же время предыдущего дня. Причина - жаркая погода на всей территории Украины. А также - высокая облачность и дождь в части западных областей, что обуславливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее увеличение энергопотребления из общей сети", - сообщили в компании.

Вчера, 15 июля, суточный максимум потребления был вечером - на том же уровне, что и в предыдущий день.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. "Пожалуйста, потребляйте электроэнергию рационально", - подчеркнули в НЭК.

В Минэнерго отметили, что "применяются все необходимые меры для поддержания стабильной работы энергосистемы".

"По состоянию на 16 июля система сбалансирована, плановых ограничений для потребителей не предусмотрено", - указали в Минэнерго.

Непогода

"Из-за неблагоприятных метеоусловий (гроза, порывы ветра) - на утро полностью или частично были обесточены 8 населенных пунктов в двух областях", - говорится в сообщении.

Ремонтные бригады облэнерго восстанавливают поврежденные линии, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов.