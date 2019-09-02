Сьогодні українській гривні виповнюється 23 роки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Сьогодні, 23 роки тому, 2 вересня 1996 року — гривня замінила українські карбованці і стала національною валютою України. Про це пише УНН з посиланням на Facebook Національного банку України.
Грошова реформа тривала всього два тижні — з 2 до 16 вересня 1996 року. У цей період тривав обмін карбованців на гривню (100 000 карбованців = 1 гривня), а після 16 вересня 1996 року єдиним засобом платежу на території України стала гривня.
“На момент заміни однієї грошової одиниці на іншу в обігу перебувало 338,1 трлн. карбованців. У результаті переходу на гривню було вилучено 97% емітованих до цього карбованців (327,9 трлн. крб.), натомість Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноти гривні на суму понад 3,1 млрд. грн”, — вказано у повідомленні НБУ.
Зараз у готівковому обігу країни перебуває готівки на загальну суму 393,8 млрд грн, зокрема банкнот — 391,3 млрд грн (2,8 млрд шт.) та монет — 2,4 млрд грн (13,2 млрд шт.).
У Нацбанку також додали, що: “За ці роки гривня стала справжнім символом української державності. Національна валюта — її банкноти і монети — це те, з чим кожен українець має справу щодня, незалежно від місця знаходження, професії чи віку. Тому для Національного банку особливо важливо, щоб гривня була високоякісною, захищеною і надійною, а розрахунки з нею — комфортними”.
Також у НБУ надали посилання для більш детального ознайомлення з історією гривні.