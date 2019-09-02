Сегодня украинской гривне исполняется 23 года

Денежная реформа длилась всего две недели — с 2 до 16 сентября 1996 года. В этот период продолжался обмен карбованцев на гривну (100 000 карбованцев = 1 гривна), а после 16 сентября 1996 года единственным средством платежа на территории Украины стала гривна.

“На момент замены одной денежной единицы на другую в обращении находилось 338,1 трлн. карбованцев. В результате перехода на гривню было изъято 97% эмитированных к этому рублей (327,9 трлн. карб.), зато Национальный банк Украины ввел в наличное обращение банкноты гривны на сумму более 3,1 млрд. грн”, — указывается в сообщении НБУ.

Сейчас в наличном обращении страны находится наличных на общую сумму 393,8 млрд грн, в частности банкнот — 391,3 млрд грн (2,8 млрд шт.) и монет — 2,4 млрд грн (13,2 млрд шт.).

В Нацбанке также добавили, что: “За эти годы гривна стала настоящим символом украинской государственности. Национальная валюта — ее банкноты и монеты — это то, с чем каждый украинец имеет дело каждый день, независимо от места нахождения, профессии или возраста. Поэтому для Национального банка особенно важно, чтобы гривна была высококачественной, защищенной и надежной, а расчеты с ней — комфортным”.

Также в НБУ предоставили ссылки для более детального ознакомления с историей гривны.