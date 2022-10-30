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Смертоносна вечірка на Хелловін: Сеул отримав 270 повідомлень про зниклих безвісти

Смертоносна вечірка на Хелловін: Сеул отримав 270 повідомлень про зниклих безвісти

Київ • УНН

 • 323413 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Столичний уряд Сеула повідомив, що отримав близько 270 повідомлень про зниклих безвісти людей, пов’язаних зі смертельною тиснявою під час вечірок на честь Хелловіну в районі Ітхевон. Про це інформує УНН з посиланням на видання Yonhap News Agency Korea, передає УНН.

Деталі

За даними пожежної служби, щонайменше 149 людей загинули і ще 76 отримали поранення в хаотичній тисняві в районі розваг, коли величезні натовпи зібралися на вузькій вулиці, щоб відсвяткувати Хелловін у суботу ввечері. Влада також поінформувала, що постраждалі є люди віком до 20 років.

Міська влада повідомила, що отримує повідомлення про зниклих людей, пов’язаних з аварією на Хеллоуїн, і передає їх поліції.

Окрім 149 загиблих та 76 поранених надійшла інформація про 270 випадків щодо зникнення безвісти людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Телескоп Hubble до свята Хелловіну показав знімок вмираючої зірки.

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